Brutte sorprese al ritorno dalle ferie: raffica di furti a strascico

Cronaca
CronacaBrutte sorprese al ritorno dalle ferie: raffica di furti a strascico
29 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Tre i casi denunciati in un solo giorno alla polizia a Bologna: in via Reiter, in via Melozzo da Forlì e in via Porrettana. Ecco come hanno agito i ladri

Solo nella giornata di mercoledì tre famiglie di ritorno in città hanno trovato la loro casa svaligiata dai ladri e hanno chiamato la polizia

Bologna, 29 agosto 2025 – Il ritorno dalle ferie si conferma un momento di brutte sorprese per tanti cittadini. Colpa dei ladri, che imperversano, come ogni estate, in città. Solo mercoledì la polizia è intervenuta in tre abitazioni, in tre zone diverse del capoluogo, per constatare il passaggio dei ‘soliti ignoti’. Furti a strascico, che puntano più sulla quantità che sulla qualità, visto che per i tre episodi arrivati all’attenzione della Questura il bottino complessivo ammonta a circa mille euro, tra contanti e gioielli.

Nel dettaglio i poliziotti di Volanti e Scientifica sono intervenuti in via Reiter, in zona San Donato; in via Mezzollo da Forlì a Santa Viola e in via Porrettana.

Nel primo caso i ladri sono entrati forzando la porta e, una volta dentro, hanno ripulito la camera da letto, portando via diversi monili, per un valore da quantificare. In via Melozzo da Forlì invece i predoni sono entrati sfruttando una finestra aperta sul terrazzo: hanno messo tutta l’abitazione a soqquadro, non riuscendo però a portare via nulla.

Infine, per entrare nell’abitazione di via Porrettana, che si trova al piano terra, i ladri hanno segato le inferriate e poi si sono dedicati alla cassaforte, portando via un migliaio di euro di bottino, tra preziosi e contanti. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica, per verificare la presenza di eventuali tracce o impronte lasciate dai ladri.

Nei giorni scorsi, anche in zona Barca, in via De Ambris, erano stati segnalati diversi furti. Non solo. Molti cittadini avevano denunciato anche di essersi imbattuti nella tecnica della colla. Una tecnica che consiste nello stendere la colla tra la porta d’ingresso dell’appartamento e lo stipite, così da verificare se l’inquilino è uscito o e ancora in casa: se la colla è intatta dopo qualche giorno significa che da lì non è entrato o uscito nessuno, la casa è probabilmente vuota. Un via libera per i ladri.

