Ritorno in biblioteca tra musica e salute

Ormai conclusa la pausa estiva, le biblioteche comunali di Castel San Pietro e Osteria Grande hanno riaperto i battenti da martedì 22 e stanno per immergersi in un intenso e coinvolgente calendario di iniziative per grandi e piccini, inserite nel programma del Settembre Castellano. Sono già aperte le prenotazioni per il laboratorio gratuito ‘Dentro il film: la musica nel cinema’, promosso dal Distretto culturale imolese, rivolto a ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni, che potranno scoprire il ruolo della musica nei film mercoledì 30 agosto alle 17 alla Biblioteca comunale di Castel San Pietro. Prenotazioni: 051 940064 - [email protected] Sabato 2 settembre alle 10 la biblioteca di Osteria Grande propone invece a bambini e bambine dai 7 ai 10 anni ‘Le regole per me e per te e Ricker Racker club’, lettura in italiano ed inglese e laboratorio creativo a cura dell’Associazione Perledonne odv. Prenotazioni 051 940064 e [email protected]

Giovedì 7 prendono il via in biblioteca a Castel San Pietro ‘I giovedì del benessere’, ciclo di incontri serali per adulti, tutti alle 20,30. Il primo incontro sarà dedicato al tema ‘Autunno: affrontarlo al meglio con rimedi naturali per grandi e bambini’ e presenterà strategie di benessere e suggerimenti pratici per il rientro, a cura di Erboristeria Durga. Il secondo, giovedì 14, tratterà di ‘Armocromia: vieni a scoprire la vera te stessa’: fornirà le linee guida che aiutano nelle scelte cromatiche dell’abbigliamento e del make-up, e sarà condotto da Sara Zotti. Seguirà giovedì 21 ‘Benessere femminile naturale… dalla testa ai piedi!’, come allontanare disturbi ormonali, emotivi e del metabolismo, a cura di Erboristeria Durga. Sempre alla biblioteca di Castello, sabato 16 alle 10 bambini e bambine dai 7 ai 10 anni potranno partecipare a ‘Ettore l’uomo straordinariamente forte’, lettura in italiano ed inglese e laboratorio di uncinetto, a cura dell’Associazione Perledonne odv. Prenotazioni: 051 940064 - [email protected].