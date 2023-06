Ritratto di un terrorista Ecco la Primula nera Dall’eversione a Cosa Nostra

Eversione di destra, ’ndrangheta, questioni "d’onore" e forse anche Cosa nostra. Paolo Bellini c’entra sempre. L’ex Primula nera di Avanguardia nazionale, oggi settantenne ma per gli inquirenti non meno pericoloso di quarant’anni fa, quando minaccia di agire va preso sul serio. "Nonostante l’età, le condizioni di salute e il tempo trascorso dai fatti" di cui è accusato nei vari procedimenti a suo carico, scrive il giudice della Corte d’assise appello, Orazio Pescatore, nell’ordinanza che ne dispone il carcere.

Negli anni, Bellini ha "spaziato dall’eversione nera alle cosche della ’ndrangheta calabrese, ha alternato fasi di collaborazione ad altre di ricaduta nel crimine, per anni ha vissuto tra Italia e Brasile sotto la falsa identità di Roberto Da Silva". Identità adottata dopo che, nel 1976, sparò all’uomo che "insidiava" sua sorella. Tra le frasi intercettate dagli inquirenti delle Dda di Caltanissetta e Firenze (con la Dia di Roma e il Ros fiorentino) e poi inviate alla Procura generale bolognese, ce n’è una particolarmente inquietante. Quando cioè riferisce di avere "sopportato per quanrant’anni a stare zitto, quel gruppo specializzato... infamità nei miei confronti e di una classe politica e non potevo contestarli perché c’era di mezzo un giuramento". Giuramento non meglio specificato, ma "inquietante" per il giudice dato il "contesto nel quale l’appellante si è sempre mosso".

Ma quali sono i procedimenti per cui Bellini, difeso dagli avvocati Manfredo Fiormonti e Antonio Capitella, è indagato a Firenze e Caltanissetta?

A Caltanissetta si sta indagando sulla strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 morì tra gli altri il magistrato Paolo Borsellino: a maggio il gip ha rigettato la richiesta di archiviazione della Procura e disposto nuove indagini. Indagini che potrebbero concentrarsi sui legami tra Bellini e Antonino Gioè, il mafioso in stretti rapporti con Totò Riina e coinvolto nella strage di Capaci, che l’ex Primula nera conobbe in carcere negli anni Ottanta e che lo definì "infiltrato dello Stato" nel biglietto che lasciò prima di morire in cella. Su questo legame intende fare luce pure la Procura di Firenze, per fare luce sulle circostanze della strage di via dei Georgofili, il 27 maggio 1993. Ancora una volta, ombre oscure incombono sul nome del terrorista nero.

