Ritrova gli auricolari rubati grazie alla geolocalizzazione

Due interventi della polizia nella zona della stazione, che torna a essere teatro di episodi di microcriminalità. Nello specifico, gli agenti hanno denunciato per ricettazione un cittadino egiziano del 2003, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia per furto aggravato, rapina (anche aggravata) e ricettazione. In quest’occasione, il ventunenne è stato trovato in possesso di auricolari AirPods, di cui il proprietario aveva denunciato il furto alcuni giorni fa. Il tutto è accaduto nei pressi di un bar in Galleria 2 Agosto. La vittima è riuscita a rintracciare gli auricolari grazie alla localizzazione presente nel suo cellulare e ha chiamato il 113: una volta arrivati gli agenti, il ragazzo ha messo in funzione il segnale acustico permettendo così ai poliziotti di rintracciare l’autore del furto, successivamente identificato nel ventunenne egiziano. L’altro episodio riguarda invece un arresto di 49enne nato in Belgio ma di origini nordafricane e residente in città, accusato di tentata rapina impropria aggravata. I fatti risalgono all’altra notte, intorno alle 4,20, quando una signora di 73 anni è stata derubata del portafoglio poco dopo essere scesa dall’autobus in Autostazione. La donna si è accorta subito di quando accaduto e ha iniziato a urlare richiamando così l’attenzione degli autisti presenti nelle vicinanze.

Sono stati loro che, avendo immediatamente riconosciuto il responsabile, hanno cercato di fermarlo in attesa dell’arrivo della polizia trovandolo in possesso di 50 euro che aveva sfilato poco prima dal portafoglio della signora. Il quarantanovenne, nel tentativo di fuggire, ha spruzzato dello spray al peperoncino nei confronti dei conducenti senza però riuscire a colpirli. Gli agenti, arrivati poco dopo la chiamata, sono intervenuti arrestando il rapinatore. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio e la persona.