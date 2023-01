Ritrova in gioielleria la spilla d’oro che le avevano rubato tre anni fa

Una spilla d’oro sottrattale tre anni fa da da casa la ritrova in una gioielleria di Castel San Pietro, trasformata in anello. Sono stati i carabinieri castellani a denunciare un 54enne napoletano, probabile ricettatore del monile.

La vicenda ha inizio nel lontano 2019, sui colli bolognesi. È in una villa che guarda il capoluogo felsineo, di proprietà di una coppia, che una banda di malviventi si introduce mettendo a segno un colpo davvero cospicuo. I ladri, infatti, si allontanano dalla villa di via dell’Osservanza con una refurtiva del valore di circa 200mila euro, un carnet di assegni e quattro passaporti. Per entrare hanno segato le inferriate delle finestre a piano terra con un flessibile.

Nella corposa lista dei beni sottratti poi stilata dalla coppia davanti agli uomini dell’Arma in sede di denuncia, orologi di lusso e oggetti in oro. Tra questi, un monile molto particolare e difficilmente dimenticabile: una spilla d’oro raffigurante un’ape (in pendant). Forse non l’oggetto in assoluto di maggior valore dell’intero colpo messo a segno dalla banda di ladri, ma di sicuro un monile al quale la proprietaria è particolarmente legata affettivamente. Per questo motivo, alla donna non sarà sembrato vero rivedere per caso proprio quel particolare gioiello a forma di ape nella vetrina di una gioielleria castellana. Deve averlo osservato bene più di una volta, e avrà anche pensato di essersi sbagliata per un momento, notando che quella non era, o non era più, una spilla, bensì un anello.

Poi si decide, e chiama l’avvocato Gabriele Bordoni che assiste la coppia nelle indagini per il furto. Consiglio: entrare, chiedere informazioni e versare una caparra per ‘fermare’ il gioiello ("se lo vuole in pendant, possiamo reperire l’altra ape", le dice il gioielliere ignaro). Da qui alla denuncia ai carabinieri il passo è breve: si ritrova la ‘bolla’ di vendita del gioiello e si rintraccia il ricettatore che ha venduto il monile modificato. A quel punto gli uomini dell’Arma interrogano il 54enne, che non sa indicare quale sia la provenienza della spilla che aveva venduto. L’uomo è così denunciato per ricettazione, e l’oggetto prezioso, ora sequestrato, sarà presto restituito alla legittima proprietaria. "A mio avviso dietro questo percorso di ricettazione e riciclaggio si celano altri oggetti rubati quel giorno a Bologna e in altre occasioni", chiosa l’avvocato Bordoni.

Claudio Bolognesi

Maurizio Marabini