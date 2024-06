Ritrovata dai carabinieri la ragazzina scomparsa a Bologna

Bologna, 19 giugno 2024 - E' stata ritrovata la 14enne bolognese scomparsa da venerdì mattina. A darne notizia è l'avvocato Barbara Iannuccelli dell'Associazione Penelope, che supporta le famiglie delle persone scomparse.

"E’ stata ritrovata dai carabinieri. Grazie a tutti", dichiara.

Gli stessi genitori, che avevano lanciato appelli per raccogliere segnalazioni, avevano sporto denuncia per sottrazione di minore e le ricerche si erano spostate in Romagna, dove si sospettava che la ragazzina fosse stata condotta da un giovane conosciuto nel suo quartiere, il Pilastro.