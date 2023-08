Ritrovato vivo l’anziano sparito da due giorni

Scomparso da due giorni, Giulio Marescotti è stato ritrovato in un bosco vicino a casa nella prima mattinata di ieri e, grazie all’elisoccorso e allo staff del 118, è subito stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna dove è stato accolto dall’infermiere del triage Eugenio Mencarelli e dalla dottoressa del Pronto soccorso Chiara Catena. L’anziano di 78 anni era in forte stato di choc, ma ha risposto immediatamente alle cure del caso tenendo presente che è affetto da una forma lieve del morbo di Alzheimer e che ha comunque qualche problema di orientamento.

Dopo la sua consueta passeggiata, giovedì Marescotti non era rientrato nella sua casa di Vado, una frazione di Monzuno, e così i familiari avevano immediatamente dato l’allarme. E’ scattata così una autentica mobilitazione con una sessantina di persone tra vigili del fuoco, carabinieri del soccorso alpino e personale volontario che ha scandagliato tutto il territorio del paese situato nella Valle del Setta, fino ad arrivare al suo ritrovamento.

"Il raggiungimento di un risultato così importante – spiega il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini, che ha seguito le ricerche passo dopo passo – è il frutto della tenacia e della serietà di chi in questi giorni non si è mai arreso fino ad arrivare a individuare e soccorrere la persona scomparsa. Hanno scandagliato con i droni e con le unità cinofile diverse zone partendo da quelle vicino alla casa. Ieri mattina hanno deciso di ripartire da zero e a quel punto un cane è stato bravissimo nel fermarsi e a puntare un punto ben preciso in mezzo ai rovi a circa 300 metri da casa. Come amministrazione comunale dobbiamo ovviamente ringraziare chi, tra Vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile e altri volontari come i componenti della Pubblica assistenza di Sasso Marconi e Vado si è impegnato in questa operazione. Ognuno ha svolto il suo servizio con grande dedizione e noi abbiamo cercato di fornire a loro i supporti necessari per continuare la ricerca nelle migliori condizioni".

Questa vicenda è simile a quella accaduta un mese fa a Casalfiumanese, nell’Imolese, dove un 83enne di Monterenzio è stato ritrovato dopo che era scomparso tre giorni prima mentre cercava fossili.

Nel 2021, invece, in una zona vicina a quella di Vado, un 89enne si era smarrito da qualche giorno non rientrando a casa ed era stato ritrovato sempre grazie al fiuto di un cane.

Tornando al ritrovamento di Marescotti, una serie di fattori positivi hanno accompagnando questo esito positivo a partire dall’interessamento che ha coinvolto tutta la popolazione del luogo per finire a chi ha fatto rimbalzare l’appello richiesto dalla moglie e dai due figli. L’unica nota negativa riguarda qualche sciocco che, non avendo di meglio da fare, ha fatto circolare qualche fake news sul suo ritrovamento certo a Casalecchio di Reno piuttosto che a Loiano. L’esperienza e gli interventi dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco hanno fatto sì che non si desse credito a queste voci e che non si perdesse più di tanto tempo nell’inseguirle.

Massimo Selleri