Ritrovo dei comandanti della stazione dei carabinieri

"Viviamo in un’epoca di insidie e difficoltà, dove la speranza ha lasciato il posto alla disperazione, dove le certezze per un presente sereno sono sempre più un miraggio, dove la violenza e la sopraffazione cercano di prevalere e le emozioni hanno lasciato il posto all’indifferenza. La risposta a questa realtà sta proprio nei valori dell’Arma dei Carabinieri: lealtà, coraggio, rispetto delle istituzioni, difesa dei deboli".

Così Carlo Bagatin, presidente della sezione casalecchiese dell’Anc (Associazione nazionale carabinieri), l’associazione dei carabinieri in congedo, ha chiuso domenica scorsa la Festa della Virgo Fidelis che ha avuto il momento più solenne nel picchetto d’onore al monumento ai Caduti e la messa nella vicina chiesa di San Giovanni Battista di Casalecchio, officiata dal parroco monsignor Roberto Macciantelli.

Ormai l’appuntamento casalecchiese con la Patrona dell’Arma è diventato una tradizione alla quale non vuole mancare nessuno, specie chi ha prestato servizio nella Stazione Carabinieri di Casalecchio, come gli ex comandanti Franco Ferretti (in pensione) e Nicola Patti (al comando della Stazione Navile di Bologna) e l’attuale comandante Massimiliano Argento.

"Stiamo lavorando – ha aggiunto il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso – all’ampliamento della Stazione di Casalecchio che dovrà accogliere altro personale nel momento in cui sarà trasformata in Compagnia. Entro il 2024 dovremmo avere un maggiore controllo del territorio anche con l’apertura di un Commissariato di Polizia a Valsamoggia".

Nicodemo Mele