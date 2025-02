"Riuniamo in un consorzio le Rsa gestite dalla Curia"

"Un’esperienza smisurata, frutto delle imprese titaniche di tanti volontari che con ’il Pellicano’ sono, da sempre, al servizio del territorio. Come successo a Reggio Emilia, mi farò promotrice di un consorzio tra tutte le strutture sanitarie gestite da enti religiosi della Curia di Bologna". Sta in queste parole l’ammirazione di Valentina Castaldini, consigliera di Forza Italia nell’assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, per la Residenza per anziani Il Pellicano di Bazzano-Valsamoggia, manifestata all’uscita dalla visita organizzata dall’associazione ’i cinni’ del Campo dei Fiori di Bazzano.

"Non conoscevo Il Pellicano – ha proseguito la consigliera regionale Castaldini –, ma posso dire che è un modello unico. Creata dal nulla e con l’opera di tanti volontari, si distingue per il complesso progetto di assistenza degli anziani autosufficienti, non autosufficienti e malati terminali. Le persone anziane autosufficienti (tra cui tante coppie) sono ospitate dal Pellicano in alloggi indipendenti e che godono dell’assistenza sanitaria 24 ore su 24. Tante le attività per quelle non autosufficienti che non trovi mai a letto. Di grande valore sanitario, sociale e umano l’hospice che accoglie i malati terminali".

Commovente e appassionato l’incontro di Valentina Castaldini con don Attilio Zanasi, fondatore del Pellicano, che le ha regalato il volume ’Il bene finché c’è tempo’, il volume pubblicato a gennaio 2024 in occasione dei 30 anni del Pellicano. "L’interesse della Regione – ha affermato Linda Cavallaro, direttrice del Pellicano – per il mondo e la fragilità degli anziani è sempre un buon segnale. Specie in un periodo in cui la popolazione anziana aumenta a dismisura, le richieste di assistenza aumentano sempre più e il reperimento del personale (infermieri e operatori socio sanitari, ndr) è sempre più difficile".

Nicodemo Mele