Riva: "La realtà virtuale? Esiste da secoli"

Evadere dalla realtà, fuggire in un universo parallelo, immaginato, dove poter provare sensazioni, fare esperienze che la vita di ogni giorno non permette. Non è soltanto questione di cultura digitale, ma di un desiderio che l’umanità coltiva da secoli. Lo racconta Massimo Riva, docente alla Brown University in America, nel suo nuovo libro, Giochi d’ombra. Preistoria curiosa della realtà virtuale (Einaudi), che l’autore presenta oggi (alle 18) nella Biblioteca Renzo Renzi, Cineteca, Piazzetta Pasolini 3/b. Intervengono Giacomo Manzoli, Giuliana Benvenuti e Federica Muzzarelli.

Professore, quando parliamo di realtà virtuale, pensiamo subito alle dimensioni digitali nelle quali siamo quotidianamente immersi. Invece…

"Invece la fascinazione per la sovrapposizione tra il reale, il tangibile e l’immaginazione, la fantasia, l’illusione di sentirsi parte di un panorama fantastico, risale ai secoli scorsi. Ho pensato il libro come un viaggio alla scoperta delle tecnologie primordiali, ma non per questo meno affascinanti, che hanno regalato all’umanità il piacere dell’illusione, dello stupore, del perdersi in un altrove che non esiste per poi tornare alla realtà. Quando la parola ‘digitale’ era molto lontana dall’essere coniata"

Si trattava solo di un gioco? "No, l’aspetto più interessante dei prototipi di realtà virtuale sta nell’incontro tra la ricerca tecnologica, penso all’evoluzione delle scienze ottiche, e le sue ricadute nella cultura popolare. Le ricerche scientifiche al servizio dell’intrattenimento di massa. Erano gli imbonitori di strada, molto spesso, gli ambulanti che, all’interno delle fiere, catturavano l’attenzione con gli strumenti che regalavano illusioni ottiche".

Era come viaggiare senza muoversi.

"Sì, come Salgari, bastava avvicinare i propri occhi, ad esempio, a uno strumento come lo stereoscopio per sentirsi protagonisti di avventure altrimenti irrealizzabili. Penso al turismo virtuale che era possibile fare con questi apparecchi che narravano, per immagini, basandosi su fotografie reali, la bellezza del nostro Paese, i capolavori dell’arte a chi non poteva permettersi di ammirarli nella realtà. Oppure, andando indietro nel tempo, nelle nostre città, da Venezia a Roma, nella seconda metà del ‘700, era facile imbattersi in intrattenitori, che, con l’accompagnamento di un organetto, invitavano i passanti ad ammirare ‘Il mondo nuovo’ guardando all’interno di una sorta di lanterna magica, dove si svelavano panorami inimmaginabili".

Quale è il punto di partenza del suo viaggio?

"Proprio Il mondo nuovo, il capolavoro dipinto nel 1791 da Giandomenico Tiepolo e conservato a Ca’ rezzonico a Venezia. Il pittore ci porta all’interno di una folla di curiosi che attende con impazienza il proprio turno per poter provare l’esperienza di guardare attraverso una finestrella dentro una costruzione di legno. È una lanterna magica che cela proprio Il mondo nuovo. Da lì, da quella tela, e passando poi per i prodigi dell’archeologo Giovanni Battista Belzoni, che nel 1821 riproduce a Londra le camere sepolcrali del faraone Psammis, sino al panorama mobile realizzato a Nottingham nel 1860 che illustra l’epopea di Giuseppe Garibaldi in quel momento al’apice della popolarità, il libro racconta una storia che, in passato come adesso, metteva insieme il viaggio virtuale e il voyeurismo sociale. Quello che oggi ci spinge a trascorrere sui social buona parte delle nostre giornate".