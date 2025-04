Bologna, via Riva Reno: appena riaperta è già inaccessibile ai disabili

Bologna, 7 aprile 2025 – Via Riva Reno è stata appena riaperta, ma è praticamente inaccessibile a chi ha difficoltà a deambulare e deve servirsi di una carrozzina. I problemi ci sono anche per chi si muove con la bicicletta questo perché la pavimentazione è stata composta con i sanpietrini.

La protesta arriva da cinque associazioni, Collettivo Disability Pride Bologna, Collettivo SistemAbile, Associazione Rete per l’Autonomia, Associazione Uildm Bologna, Associazione Anmic Bologna, le quali denunciano: “Già i sanpietrini sono una scelta poco adatta all’accessibilità, ma che in questo caso sono stati montati in modo irregolare, causando vibrazioni insopportabili e pericolo di inciampo per chi si muove in carrozzina”.

Il mega cantiere di via Riva di Reno durante i lavori

“Non è possibile che una passeggiata si trasformi in una sofferenza. Le ruote, specialmente quelle più piccole, trasmettono le vibrazioni al corpo: passare di lì adesso significa ritrovarsi con formicolii e spasmi alle gambe”, spiega una rappresentante del collettivo Disability Pride Bologna.

Per quanto tutti i sanpietrini trasmettano un po’ di vibrazioni, fa molta differenza il modo in cui vengono montati. La norma (DM 236/89) stabilisce che la distanza fra gli elementi della pavimentazione non possa superare i 5 mm, proprio per evitare eccessive vibrazioni. In questo caso, sono state misurate distanze fino a 4 centimetri tra un sanpietrino e l’altro.

“Il Comune deve pretendere dalla ditta esecutrice dei lavori il rispetto delle norme sull’accessibilità. Eventuali errori devono essere rimediati subito, non è possibile che a pagarne le conseguenze siano sempre solo i cittadini e le cittadine – continua la rappresentante –. La preoccupazione è grande perché la stessa pavimentazione è prevista per altre zone, come via Indipendenza”.

Il consiglio delle associazione è che “se non si è in grado di posare sanpietrini ben levigati e accostati, è meglio scegliere una pavimentazione diversa e comunque in linea con il contesto, come è stato fatto ad esempio per la pavimentazione in lastroni di via Rizzoli”.

Purtroppo questo non è l’unico problema di accessibilità rilevato attorno ai lavori del tram. Sempre in via Riva Reno, la rampa sul nuovo attraversamento pedonale, vicino alla chiesa, ha un’inclinazione proibitiva, denunciano sempre le associazioni, e i marciapiedi hanno una pendenza trasversale eccessiva. I segnali tattili in corrispondenza degli attraversamenti, dove ci sono, hanno fessure nei quali i bastoni si possono incastrare. La fermata del tram è sopraelevata e servirebbero ringhiere di protezione alle sue spalle, per evitare incidenti soprattutto a persone cieche e ipovedenti.

La lista dei problemi si allarga anche ad altre zone: in viale Aldo Moro i pali posati per il tram costringono a slalom improbabili, fanno ancora notare, ostacolando persone in carrozzina e persone cieche e in varie zone del centro i percorsi tattili creano confusione.

“Tutto questo è stato segnalato all’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello un mese fa, tramite la Consulta Disabilità. Nonostante questo, via Riva Reno è stata riaperta, anzi, le zone così pavimentate sono aperte già da tempo. Perciò temiamo che il Comune ritenga i lavori conclusi e abbia deciso di non intervenire per risolvere la situazione. Speriamo di sbagliarci”, conclude la rappresentante di Disability Pride.