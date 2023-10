‘Rivelazioni d’arte’ alla Galleria Fondantico

Così lo storico dell’arte Daniele Benati commenta, nel suo testo critico, la mostra Rivelazioni d’arte. Dipinti dal XVI al XVIII secolo, inaugurata ieri alla Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli: "Le esposizioni di Fondantico, giunte al trentesimo appuntamento con la pittura, hanno promosso lo studio di personalità ritenute minori e hanno restituito loro il ruolo che meritano. I nomi come Lucio Massari, il sapido Mastelletta, Michele Desubleo, Nicola Bertuzzi e Carlo Lodi evocano recuperi critici ai quali la Galleria Fondantico, con le scoperte operate nelle raccolte private e sul mercato artistico, ha dato in passato un apporto importante di conoscenze".

Il riferimento allude anche ai grandi pittori Gandolfi che, negli ultimi anni, sono assurti a star internazionali e, in questa mostra, Ubaldo è rappresentato da un olio, Testa di giovane donna, proveniente dalla importante collezione milanese Prisco Bagni, e da una sanguigna su carta, la Madonna col Bambino e San Gaetano da Bibiene, preparatoria al dipinto presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cento.

Nelle trenta opere esposte si spalmano vari temi: nature morte, ritratti, paesaggi, episodi biblici e temi religiosi; una caratteristica di quest’anno è che l’esposizione non si avvale solo di autori emiliani, ma anche di altre scuole: lombarda, veneta, toscana e romana. Impera, ovviamente, ed attrae l’attenzione lo straordinario olio su carta Ritratto di pittore di Annibale Carracci (nella foto), forse è il ritratto del fratello Agostino mentre intinge il pennello nella tavolozza, quadro che non si era più potuto ammirare dopo la monografica bolognese del 2006. Anche Berenice che si taglia una ciocca di capelli di Michele Desubleo, spicca per la bellezza dell’affascinante Berenice, il cui bianco incarnato contrasta con i colori della ferrea armatura e i panneggi delle vesti. Gli esempi di natura morta sono rappresentati dal piacentino Felice Boselli, dal reggiano Cristoforo Munari e dal romano Giovanni Paolo Castelli detto lo Spadino, che esprimono il genere diversificandolo dalla cucina aristocratica a quella più rustica.

Colpisce, in particolare, il dipinto del 1640 del pittore fiorentino Giovanni Martinelli, un ritratto di donna che suona l’organo, intitolato La musica.

"Con questa mostra in un momento storico così difficile – riferisce Tiziana Sassoli – ho voluto portare uno spiraglio di serenità attraverso la bellezza dell’arte, avvicinando i collezionisti e i giovani appassionati al mondo del bello". Orari: dal lunedì al sabato, ore 1013 e 1619.

Nicoletta Barberini Mengoli