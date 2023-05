Riviste indipendenti al festival Mag to Mag

Pensatevi lettori di magazine cartacei. Sempre che sia ancora chiaro, oggi, il significato di questa unione che vede periodici fuori dagli schemi classici o strettamente digitali e che viene raccontato in "Mag to Mag", primo festival in Italia dedicato ai magazine indipendenti in calendario il 6 e 7 maggio in vari spazi di Salaborsa, il tempio bolognese della lettura. Sono circa cinquanta gli editori di riviste che spaziano in ogni ambito, dal design alla grafica, dalla moda al cinema e fino alla letteratura, la fotografia, l’arte e lo sport, in arrivo da varie parti d’Italia e del mondo e convocati sotto le Due Torri da Frab’s Magazines, prima e-commerce e poi azienda di riferimento italiana del settore, creato da Anna Frabotta e Dario Gaspari e con un negozio a Forlì. La definizione che solitamente si dà a queste riviste è "di nicchia", anche se forse, la migliore sarebbe ‘di ricerca’, perché il loro fine ultimo è proprio quello di proporre un pensieropunto di vista alternativo a quello comune nel campo delle arti, della creatività e del tempo libero. E in effetti, essendo ancora sulla piazza in un momento di più rara passione per la carta, la ricerca diviene doppia e quasi mezzo per un messaggio sociale di resistenza alla liquidità.

In queste due giornate che vedranno arrivare anche editori di Singapore, come Pang Que Xiang di Meantime ho della Cina, come Nelson Ng di Lost Magazine, si terranno anche tanti workshop e talk con professionisti per capire come si realizza una rivista, come si disegna, si rilega, si stampa e si distribuisce, ma soprattutto come e perché oggi abbia ancora senso stampare su carta e appassionarsi di carta. Manifestazione a ingresso gratuito (eccetto le masterclass) con il market nella piazza coperta della Salaborsa, tutti gli eventi sono su magtomag.com.

Benedetta Cucci