Rivit, Montanari è il nuovo ad dell’azienda

Francesco Montanari è il nuovo amministratore delegato di Rivit. La storica azienda di Ozzano, da mezzo secolo riferimento italiano nel settore dei sistemi di fissaggio e con una particolare specializzazione in rivetti e rivettatrici, ha scelto, come spiega l’azienda in una nota, "un manager d’esperienza nella gestione dei mercati esteri". Laureato in Ingegneria elettronica all’Alma Mater e con diversi Executive Programs post-laurea (Imd a Lausanne, Mce a Bruxelles, Sda-Bocconi a Milano e Profingest a Bologna), Montanari ha iniziato la sua attività lavorativa in Andersen Consulting, oggi Accenture, con periodi in Usa, a Verona e a Parigi, occupandosi di sistemi informativi di marketing. Vanta una lunga carriera in Datalogic (dal 1993 in avanti con molteplici incarichi di responsabilità) e a novembre è entrato nel Fervi Group come direttore generale di Rivit.

"Con molto piacere intendo mettere a disposizione la mia esperienza – dice Montanari – per consolidare le posizioni di Rivit sul mercato globale, andando a ottimizzare l’approccio al mercato interno e a potenziare la presenza sui mercati esteri: sia quelli dove già operiamo con le due filiali di Rivit India e Marocco, sia organizzando un approccio coordinato e coerente con le necessità locali in tutti gli altri Paesi partendo da quelli già serviti da Rivit, che sono più di oltre. Partiamo da un’azienda che è sul mercato da mezzo secolo, già leader in alcuni settori, che andremo a potenziare lavorando sul mix di prodotti e servizi, anche con partnership esterne: l’obiettivo è essere ancora di più un punto di riferimento per il fissaggio".

Nel frattempo l’assemblea degli azionisti di Fervi, il gruppo presieduto da Roberto Tugnoli del quale fa parte Rivit, nei giorni scorsi ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, staccando un dividendo a 0,40 euro (+14,3%) per azione ordinaria. I ricavi netti consolidati sono 57,3 milioni (+50,8%), l’Ebitda 8,3 milioni (+57,2%). Nel primo trimestre 2023, ricavi consolidati a 15,1 milioni (+2,8% sul 2022), segnando il record storico di ricavi consolidati del periodo. Sempre in Fervi, infine, è stato nominato amministratore delegato Guido Greco, che da gennaio 2022 era ad della controllata Rivit.