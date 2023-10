Rivive l’antico castagneto. Festa e falò a Medelana

Con l’autunno riprende vita una ricchezza per lungo tempo nascosta. Saranno due giorni di festa a Medelana, tra il castello e il suggestivo castagneto, fino a pochi anni fa sommerso dai rovi e di impossibile accesso e ora riportato al suo stato originale grazie alla campagna portata avanti dalla Consulta dell’Ambiente e dall’amministrazione comunale in collaborazione con le realtà sociali e di volontariato del territorio. Il programma di domani prevede la scoperta del castagneto attraverso letture per bambine e bambini alle ore 14.30. A seguire l’accensione del falò come da antica tradizione quando, dopo la raccolta delle castagne, si bruciavano le sterpaglie e ci si radunava insieme attorno al fuoco. Infine cena con tigelle, crescentine e piadine e poi musica dal vivo.

Domenica si comincia invece alle 9:30 con l’accensione del falò e campane a festa, poi la Santa Messa e il pranzo con tagliatelle, grigliata e patatine a cura dei volontari. Durante tutto il giorno ci saranno concerti di campane, vin brulè, caldarroste, vino nuovo, ciambelle e biscotti. "A partire dal 2019 la Consulta dell’ambiente e alcuni volontari hanno iniziato a pulire regolarmente il castagneto di Medelana eliminando anche i piccoli alberi e arbusti di altre varietà e i polloni che toglievano forza ai vecchi castagni – spiega la Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi –. Dopo tanta fatica il castagneto sta tornando al suo antico splendore e questo ha una grande importanza non solo ambientale ma anche storica e didattica. Negli ultimi mesi si è inoltre aggiunta la cura, da parte dell’Associazione di Medelana, di tutto lo spazio verde che circonda il castello e la chiesa, area che ora può essere valorizzata e utilizzata per eventi culturali e di socialità". Per prenotare il pranzo o la cena è necessario rivolgersi a Davide al numero 3391952247.