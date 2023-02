"Rivogliamo la navetta 948" In Santa Viola pronte 400 firme

Quattrocento firme "per ripristinare subito" la navetta 948 in zona Santa Viola. Con un nuovo percorso che colleghi in modo capillare i luoghi nevralgici della zona – dal centro sportivo Pontelungo all’istituto Rosa Luxemburg; dalla sede di Ingegneria alla fermata del People mover al Lazzaretto – "facendone una vera e propria circolare di quartiere". Azione e Italia Viva le presenteranno lunedì al consiglio aperto del quartiere Borgo Panigale-Reno, dove sarà illustrato il progetto della Linea rossa del tram.

La navetta, attivata in via sperimentale dal Comune per mitigare gli effetti dei lavori sul Pontelungo, è stata soppressa perché sottoutilizzata. "Una decisione assurda, a scapito di una popolazione anziana e fragile, alla faccia delle dichiarazioni di facciata in favore dei più deboli", afferma Andrea Forlani, segretario cittadino di Azione.

Il Terzo polo raccoglie altre adesioni oggi, con un ‘firma day’ al centro sportivo Pontelungo, dalle 9,30 alle 17. Senza navetta "il quartiere non ha mezzi per muoversi al suo interno – avverte Alberto De Bernardi, portavoce IV –. Una cosa gravissima: è l’abolizione non di un optional, ma di un servizio fondamentale".

L’errore che ha fatto ‘fallire’ la sperimentazione "è stato il percorso sbagliato, che ricalcava quello del 13, senza interconnettere i luoghi e i servizi più frequentati dai residenti della zona, come proponiamo noi", spiega Alessandro Arena Chilardi, referente di Azione al Borgo-Reno. Il quartiere "presenta storicamente un alto tasso di popolazione anziana e fragile", afferma Maria Teresa Iuvone, referente di IV al Borgo-Reno. "Il solo centro riabilitativo in via Agucchi sarebbe già più che sufficiente a rivendicare il ripristino della navetta".

Intanto, in vista dell’avvio dei lavori della Linea rossa del tram, il Comune tenta di sopire i timori per la perdita di parcheggi. Lungo il tracciato spariranno 268 stalli, ma il progetto "prevede un saldo positivo di 120 parcheggi per la città", ricorda Valentina Orioli, assessora alla mobilità, rispondendo a Samuela Quercioli (Bologna ci piace), Manuela Zuntini e Stefano Cavedagna (Fd’I).

"Nelle aree in cui saranno soppressi i parcheggi non c’è intenzione di istituirne dei nuovi: i bisogni dei cittadini vengono messi per ultimi", replica Quercioli. Nicola Stanzani, ricordando i 200 posti auto che si perderanno fra Riva Reno e San Felice, accusa la giunta di "sacrificare Bologna e i bolognesi sull’altare delle proprie irrealistiche visioni ideologiche".