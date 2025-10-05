Rivolta contro il traliccio di Amola: "Impatto su territorio e salute"

Un mega-traliccio alto 35 metri, addobbato con tulle le sue antennine del 5G, minaccia la storia e il paesaggio di Amola, del piccolo borgo che a Monte San Pietro sta a 334 metri sul livello del mare e che custodisce tesori di grande valore culturale come la chiesa trecentesca di Santa Maria Assunta con la sua preziosa Via Crucis di Mauro Gandolfi, gioielli dell’arte bolognese.

Rimasta intatta per secoli e circondata da antiche case rurali, tra qualche settimana la collina di Amola farà un salto nella modernità e con il suo traliccio porterà Internet, i canali del digitale terrestre e darà voce ai telefonini delle vallate del Landa e del Lavino che da decenni sono muti. Ma ad Amola c’è un comitato che si oppone al traliccio e contro la sua realizzazione ha già raccolto quasi 500 firme online e qualche altro migliaio con i banchetti in paese. "La collocazione proposta del traliccio è inadatta – si legge in una nota del comitato – esistono soluzioni alternative meno impattanti, con cui conciliare esigenze tecnologiche e tutela del territorio. Chiediamo al Comune di non autorizzare l’installazione e di aprire un confronto con i soggetti interessati per individuare un sito alternativo".

Interpellata dal Carlino, Monica Cinti, sindaca di Monte San Pietro, alza le mani in segno di resa, affermando che l’amministrazione comunale non ha voce in capitolo. "Si tratta – afferma – di un progetto del Governo che, con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, punta a portare il telefono e Internet nelle zone meno coperte dalle varie compagnie. Con questi progetti si interviene sul ’digital divide’, si colmano le diseguaglianze nell’accesso alle tecnologie digitali, molto forti nei borghi di Loghetto, Sartorano e Ca’ di Dio. Traliccio e antenne non sono del Comune. Tutto viene realizzato dalla Inwit che ci lascia la possibilità di installare le frequenze Tetra, quelle usate dai servizi di emergenza".

Preoccupati non solo per il paesaggio, nel comitato lanciano l’allarme per le implicazioni sulla salute delle onde elettromagnetiche del 5G, che si teme abbiano effetti nocivi. "Su proposta della Giunta – sottolineano – il 6 settembre 2019 il Consiglio comunale approvò un documento contro l’installazione del 5G a Monte San Pietro". "La tecnologia che sarà installata ora – assicura la sindaca – è molto evoluta e non è pericolosa". "Dispiace – aggiunge Ivano Cavalieri, consigliere di Futura – che la sindaca abbia ricevuto il comitato a decisione già presa".

Nicodemo Mele