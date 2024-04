Rivoluzione al quartiere Croce. Un milione e mezzo dalla Regione per riqualificare le aree verdi

Un milione e mezzo di euro per gli interventi di riqualificazione dell’intero quartiere Croce di Casalecchio. È la cifra vinta dall’amministrazione comunale della cittadina sul Reno con un progetto presentato al bando con cui la Regione Emilia Romagna ha finanziato 17 progetti, di cui tre nella provincia di Bologna a Sasso Marconi, San Lazzaro e Casalecchio, sui 64 presentati per la progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane. Quello del Quartiere Croce, in particolare, pone l’attenzione alla desigillazione di spazi pavimentati, alla riqualificazione e implementazione del verde esistente e, infine, alla creazione di vasche per l’accumulo dell’acqua piovana.

"È un progetto complesso – sottolinea Barbara Negroni, assessora all’Urbanistica e all’Ambiente – che non coinvolge solo la riqualificazione di piazza Zampieri, avviata nelle settimane scorse. Riguarda le maggiori e principale strade di questo quartiere come via Caravaggio, via Zampieri, via Carracci, via Del Francia fino all’ex Galoppatoio. Si tratta di una serie di interventi, tra cui togliere l’asfalto in ampie parti delle strade, drenare le acque piovane, creare più isole verdi, che mirano a raggiungere standard di eccellenza ambientali e urbanistici estesi su una macro area. E non solo su una strada o su una piazza. Un modello di progettazione che contiamo di esportare poi in altre macro aree di Casalecchio nel prossimo mandato amministrativo. A cominciare da quella che si creerà nella centrale via Marconi con l’interramento della Porrettana e della ferrovia. Un progetto studiato e condiviso con i nostri uffici tecnici, partecipato con i cittadini, dalle linee di indirizzo al masterplan". La grande sfida del futuro sta proprio nella riprogettazione del centro di Casalecchio. "Certo – conferma l’assessora Negroni – dalla Casa della Salute alla Casa della Conoscenza, da piazza del Popolo alla nuova area che sorgerà con la copertura della Porrettana, il centro di Casalecchio sarà tutto da riprogettare".

n. m.