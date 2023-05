Rivoluzione in centro, zona 30 più ampia e nuove telecamere

La Giunta di Castel San Pietro ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo che accoglie i suggerimenti riportati nel verbali delle commissioni consultive Centro storico e transizione energetica ed ambientale, con l’obiettivo di contribuire a migliorare l’attuazione del Piano integrato del centro storico, in particolare il sistema di elevazione tra il parcheggio di viale Oriani e il centro storico, per meglio integrarlo dal punto di vista architettonico, paesaggistico e ambientale nel contesto in cui verrà realizzato. Nel dettaglio, l’Amministrazione comunale realizzerà quindi le seguenti azioni: ampliamento della zona 30 alle strade limitrofe al centro storico; predisposizione di un’apposita ordinanza, che recepisca le direttive del Pair, per limitare l’accesso al centro storico a determinate categorie di veicoli; progettazione della riqualificazione complessiva dell’illuminazione pubblica del centro storico e degli attraversamenti pedonali, prevedendo la sostituzione delle lampade attuali con nuovi elementi caratterizzati da elevate prestazioni di risparmio energetico.

Prevista anche l’implementazione delle nuove telecamere di videosorveglianza per aumentare il controllo delle aree del centro storico e accrescere la sicurezza percepita, ma anche la predisposizione degli interventi e le modifiche necessarie alla viabilità interna al centro storico per rallentare la velocità.