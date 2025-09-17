Rivoluzione medici nei Cau: "Quelli di emergenza in aiuto anche fuori dalla struttura"

I medici dell’emergenza devono poter uscire dai Cau (i Centri di assistenza e urgenza) per soccorrere pazienti nella zona di competenza. Un fatto "di buon senso", secondo l’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna Massimo Fabi. Il fatto che questi medici non possano uscire a fare interventi sul territorio, ricorda l’assessore, "è stato definito all’interno di un accordo con quelle organizzazioni sindacali. Ma un medico abilitato all’emergenza territoriale – prosegue – che svolge una funzione di continuità assistenziale all’interno di un Cau a mio avviso, ma sarà così in futuro, può benissimo intervenire sul territorio. Creeremo le condizioni perché questo possa avvenire".

Il titolare della sanità regionale ha risposto a un quesito di Fratelli d’Italia sull’emergenza nell’Appennino Modenese ed ha allargato il ragionamento a tutto il territorio emiliano-romagnolo. Di fatto è l’anticipazione di una proposta che l’assessore Fabi intende fare al tavolo con i sindacati dei medici di medicina generale che dovrebbe tenersi entro questo mese. La partita sui Cau e sul personale che viene impiegato all’interno è ancora del tutto aperta, così come lo è la mappatura definitiva delle performance delle varie strutture al fine di avviare una razionalizzazione. Che, probabilmente, deve andare di pari passo con l’accordo con i medici di famiglia che, da diverso tempo, chiedono l’attuazione delle aggregazioni funzionali territoriale, quindi un rafforzamento della medicina sul territorio.

Ma non c’è pace nemmeno per il Maggiore, più precisamente "sulla grave carenza di parcheggi nell’area dell’ospedale", per la quale Marco Mastacchi (Rete Civica) ha inoltrato un’interpellanza che è stata discussa ieri in Assemblea legislativa. Mastacchi in particolare, vuole sapere quale sia la situazione sul nuovo parcheggio interrato da 1.300 posti: "Se ne parla da quindici anni, i lavori dovrebbero partire nel 2026, per un costo stimato di circa 20 milioni di euro, ma non si sa se ci sia la disponibilità finanziaria".

La risposta è arrivata in aula dall’assessore Fabi: "È già attivo un gruppo di lavoro sull’accesso e sulla sosta nelle strutture sanitarie. L’area del Maggiore, in particolare, è interessata da numerosi cantieri, tanto che abbiamo stipulato una convenzione con un vicino supermercato per la soste riservata a 50 dipendenti dell’ospedale I posti a pagamento nella zona, invece, sono circa 500 – precisa –. Riguardo al parcheggio interrato le ultime due gare sono andate deserte. L’obiettivo è realizzare quanto prima questo intervento".

Non si è fatta attendere la replica di Matteo Di Benedetto (capogruppo Lega Bologna): "Da anni, chiediamo di realizzare il parcheggio interrato la Maggiore, per dare respiro a chi vive e lavora nella zona, ma soprattutto ai dipendenti, ai pazienti e alle loro famiglie. La regione Emilia-Romagna ha lanciato la palla avanti, parlando di un ipotetico futuro lontano.Chiediamo un impegno serio e una data precisa e puntuale".

Monica Raschi