Rivoluzione per il car-sharing. Nuove licenze e scooter elettrici. Idea limite automatico di 30 all’ora

È rivoluzione per il car-sharing sotto le Torri. La svolta l’ha annunciata direttamente Valentina Orioli, assessore comunale alla Mobilità, dopo l’approvazione di una delibera ad hoc: stop al numero limitato di operatori e all’esclusività del sistema, con nuove licenze di durata triennale (2025-2027), e spazio soprattutto agli scooter elettrici. E potrebbe anche spuntare un nuovo limite, automatico, per i tratti a 30 chilometri orari. L’obiettivo, ribadiscono da Palazzo d’Accursio, "è consolidare un servizio" che negli ultimi anni "ha avuto le sue difficoltà", a partire dal blocco imposto dalla pandemia, ma non solo.

"Non stiamo facendo una gara, ma un bando rispetto al quale gli operatori che dimostreranno di avere tutti i requisiti richiesti possono portare il servizio in città – puntualizza Orioli –. Non si tratta di requisiti così facili da soddisfare: sono numeri importanti, con una flotta minima che conti subito 50 veicoli, poi 100 entro il terzo mese e 200 a regime".

Non più solo Enjoy e Corrente dunque, i due attori in campo fino a oggi, i cui contratti scadono a dicembre: la delibera che determina il ‘car sharing a flusso libero’ relega a Srm la procedura di affidamento del servizio, in collaborazione con il Comune, stabilendo le linee guida per il bando. Tra i requisiti spicca anche la presenza nelle flotta di ciascun operatore di almeno il 60% di auto elettriche o ibride. Il periodo di affidamento sarà di tre anni dalla sottoscrizione del contratto, con eventualità di rinnovo per altri due anni se l’operatore si vincolasse per l’intera durata residua alla gestione di una flotta interamente elettrica. E ancora nuovi parcheggi e stalli e l’arrivo degli scooter elettrici: ogni operatore potrà inserirne un numero massimo pari a quello delle auto.

La novità che sta già facendo parlare di sé, però, è soprattutto quella che lega il car-sharing alla Città 30, con l’ipotesi di prevedere auto impostate per rispettare in automatico il limite di 30 all’ora. L’idea è di Simona Larghetti, consigliera comunale di Coalizione Civica, con un’apertura al riguardo da parte di Orioli. Larghetti si rifà al sistema ‘Isa’, acronimo per ‘Intelligent speed assistance’, che secondo lei l’Ue imporrà obbligatoriamente "per le auto prodotte dopo il 2025". "Un esperimento interessante", lo definisce l’assessore, che ribadisce la volontà di considerare l’idea e discuterne in Commissione.

Una rivoluzione che al momento, però, non sembra raccogliere il favore dell’opposizione. Le consigliere Manuela Zuntini (FdI) e Samuela Quercioli (Bologna ci piace) avanzano perplessità sulla rimozione del tetto massimo di operatori, ma anche per il possibile impatto sulla sosta e per la carenza di colonnine di ricarica elettrica. Il leghista Giulio Venturi, invece, punta il dito contro i 30 orari: "Considero la proposta poco sensata. Trovo preoccupante che ci sia chi spinga per un utilizzo della tecnologia, anche in ambiti non necessari, pur di apparire paladino di una sostenibilità che ha poco a che vedere con una realtà complessa come quella della viabilità a Bologna".

