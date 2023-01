Rivoluzione per l’Asp "Così cambiano i servizi"

di Donatella Barbetta

Rivoluzione in vista per l’Asp Città di Bologna, azienda pubblica che progetta e gestisce servizi sociali e socio-sanitari per anziani, minori e famiglie, adulti in difficoltà e migranti. I nuovi indirizzi sono al centro della delibera approvata martedì dalla Giunta di Palazzo d’Accursio.

Qual è l’obiettivo dei cambiamento?

"Siamo partiti dall’atto di indirizzo dello scorso aprile in cui era prevista la costituzione di un gruppo di lavoro, che si è avvalso della consulenza di Cergas Bocconi – risponde Luca Rizzo Nervo, assessore comunale al Welfare e alla Salute –, per arrivare a un’analisi di Asp con un obiettivo duplice: ridefinire un’identità più chiara dell’Azienda con una revisione delle funzioni e dei servizi e verificare se alcuni servizi affidati ad Asp dovessero tornare in capo al Comune".

Che cosa è emerso?

"Dopo un lavoro di sei mesi è stato delineato un nuovo mandato strategico per Asp: potrà sviluppare servizi innovativi per anziani non autosufficienti e anche per over 65 autosufficient,i accompagnando il loro invecchiamento con risposte assistenziali o sanitarie nel tempo sempre più mirate".

Il Comune riprenderà la gestione di alcuni servizi?

"Sì. È stato valutato prioritario il riordino delle filiere di attività su non autosufficienza e famiglie con minori che oggi risultano frammentate tra Comune e Asp e che invece possono da subito essere svolte in modo più efficiente. Quindi, dal 1° aprile è previsto il rientro nella gestione diretta del Comune, attraverso progetti tecnici e operativi, dei nuclei per la domiciliarità (non autosufficienza), del servizio risorse minori e del Centro per le famiglie".

E in futuro?

"Tra due anni valuteremo le possibilità di procedere a un analogo processo di riordino per le funzioni inerenti i servizi sociali per la coesione sociale, ossia immigrazione, accoglienza e integrazione , la grave emarginazione adulta e quindi i senza dimora, e la transizione abitativa".

Che cosa è allo studio per il settore abitativo?

"Un migliore utilizzo dell’enorme patrimonio di Asp: 150 milioni di euro di valore patrimoniale. L’obiettivo è realizzare un piano strategico per utilizzare il patrimonio immobiliare sia per una maggiore redditività, sia per rispondere ai bisogni sociali, destinandolo per esempio agli anziani, durante le diverse fasi dell’invecchiamento. Una parte potrebbe anche essere finalizzato alla creazione di strutture, che ora mancano, con livelli di assistenza intermedia tra ospedale e territorio".