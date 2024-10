Rivoluzione rifiuti, come cambia la raccolta

Rivoluzione rifiuti a Bentivoglio: prende il via infatti un adeguamento dei servizi di raccolta con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile. Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir. Per ottimizzare le soluzioni e dare risposte efficaci alle necessità dei cittadini, la riorganizzazione è stata affrontata nel corso di diversi tavoli avviati dal Comune di Bentivoglio e dal suo Ufficio Ambiente. Complessivamente sono interessate dal progetto quasi 2.800 utenze.

Le principali novità riguardano innanzitutto il servizio di raccolta e i giorni di esposizione dei rifiuti ma anche l’utilizzo dei nuovi bidoncini personali, ad esempio per l’indifferenziato che sarà da conferire solo ed esclusivamente nei nuovi contenitori, oppure la carta che sarà da inserire sfusa nel bidoncino azzurro e non più nei sacchi di plastica. In questi due casi non sarà possibile esporre sacchi fuori dal bidoncino. Gli imballaggi di alluminio saranno invece da conferire con la plastica, nei sacchi gialli e non più insieme al vetro. Sfalci e piccole ramaglie andranno conferiti sfusi e non più nei sacchi in contenitori dedicati al verde, che potranno essere richiesti durante il ritiro del kit al Punto Smeraldo e saranno successivamente consegnati presso il domicilio.

A partire dalle prossime settimane il personale incaricato da Hera consegnerà gratuitamente, nei punti Smeraldo il kit per la raccolta differenziata e il materiale informativo con le istruzioni da seguire. Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: nuovo calendario rifiuti, per famiglie e attività in vigore dall’1 gennaio 2025; tre nuovi bidoncini dotati di codice personale identificativo: uno per l’indifferenziato, uno per la carta e uno per l’organico; sacchi gialli per la raccolta di plastica/lattine con codice identificativo e sacchetti per la raccolta dell’organico; Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali; guida alla raccolta differenziata; guida alla raccolta amianto a domicilio; guida alla raccolta rifiuti da piccole demolizioni domestiche fai da te (pseudo-edili) a domicilio. I vecchi bidoncini dovranno essere riconsegnati al Centro del volontariato (via Berlinguer 5/2) dall’11 al 30 novembre nelle fasce orarie 9.30-13 e 14-18.30; alla Stazione Ecologica di San Giorgio di Piano (via Stalingrado 14), dal 2 dicembre, in questi giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 14 alle 18.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; domenica dalle 8.30 alle 12.

Sarà capillare la campagna di comunicazione, che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli negli adeguamenti del servizio con diverse iniziative previste: oltre alla lettera recapitata a tutte le utenze, sono in programma molteplici appuntamenti pubblici dove verranno illustrate tutte le novità. I primi due incontri si terranno oggi alle 20.30 al Centro Culturale tE:Ze di via Berlinguer e mercoledì 30 ottobre alle 20.30 all’Arci di San Marino in via di Mezzo di Saletto 9/3. Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini anche due infopoint allestiti da Hera, nei giorni 8 e 22 novembre dalle 9 alle 13 in piazza Martiri in occasione del mercato settimanale.