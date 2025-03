Rivoluzione rifiuti, ecco il cassonetto digitale

Nuova raccolta rifiuti a Molinella. A partire dal 5 maggio verranno progressivamente sostituiti tutti i cassonetti. I nuovi contenitori per l’indifferenziato avranno un sistema informatizzato e dal 16 giugno si apriranno solo con la Carta Smeraldo. Il kit è gratuito e si ritira ai Punti Smeraldo che verranno allestiti sul territorio. Incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità: il primo appuntamento è lunedì 17 marzo. Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica indetta da Atersir.

Tra le novità, cambia anche il conferimento delle lattine, che andranno inserite nel contenitore della raccolta della plastica e non più nel contenitore del vetro; gli sfalci e le potature dovranno essere conferiti in un cassonetto dedicato, separato dal contenitore dell’organico. Le nuove dotazioni si ritireranno presso i Punti Smeraldo, i punti di distribuzione di Hera, aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30: a Molinella all’auditorium Comunale giovedì 3-10-17-24 aprile e 15-22 maggio; sabato 5-12 aprile e 3-10-24 maggio; a Selva Malvezzi, nelle ex Scuole, lunedì 31 marzo, 7-14-28 aprile, 5 maggio. A Marmorta al Centro sociale "La Giura" martedì 1-8-15-22-29 aprile e 6 maggio; a San Pietro Capofiume in località Alberino, in via Canale della Botte 79, mercoledì 2-9-16-30 aprile e 7 maggio e a San Martino in Argine al Circolo "Amici del Tarocchino" venerdì 4-11-18 aprile e 2-9 maggio.

Sarà capillare la campagna informativa che mira a raggiungere tutti i cittadini. Gli incontri si terranno: il 17 marzo a Marmorta, al Centro sociale "La Giura" dalle 20 alle 22; il 18 marzo a San Pietro Capofiume alle scuole dalle 20 alle 22; il 20 marzo a Selva Malvezzi, in sala parrocchiale, dalle 20 alle 22; il 25 marzo a San Martino in Argine, in sala polivalente dalle 20 alle 22; il 26 marzo a Molinella, all’auditorium comunale dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30. Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini anche gli infopoint allestiti da Hera il 20 e il 27 marzo dalle 8.30 alle 12.30 al mercato settimanale in Piazza Anselmo Martoni, 16.

Zoe Pederzini