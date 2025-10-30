Emergenza casa

Matteo Naccari
Emergenza casa
Bologna
Cronaca
30 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Rivoluzione rifiuti per 8.500 utenti

Al via l’introduzione del nuovo modello di raccolta con la Carta Smeraldo e il servizio porta a porta

Cassonetto di nuova generazione

Prende il via a Castenaso un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente, riducendo i rifiuti indifferenziati.

Le novità sono previste dalla gara bandita da Atersir per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata alla fine del 2021. Le modifiche al servizio di raccolta a Castenaso interessano oltre 8.500 utenze e riguardano sia la raccolta stradale nelle Isole Ecologiche di Base, i cassonetti, sia il servizio porta a porta previsto nella Zona Artigianale Industriale. Il kit per effettuare il conferimento è composto dalla Carta Smeraldo, una carta fisica e una virtuale, per aprire i nuovi cassonetti Smarty e identificarsi alle Stazioni Ecologiche; una pattumella da 10 litri per sottolavello e sacchi in mater-bi per organico; guida alla raccolta differenziata; volantino raccolta amianto.

Per i cittadini e le attività serviti con il porta a porta, oltre che dalla Carta Smeraldo, il kit è composto da: bidoncino da 30 litri per l’indifferenziato; bidoncino da 25 litri, pattumella da 10 litri per sottolavello e sacchi in mater-bi per l’organico; i sacchi azzurri per carta e cartone; i sacchi gialli per plastica e lattine; guida alla raccolta differenziata, che contiene il calendario di raccolta; volantino raccolta amianto. I Punti Smeraldo saranno aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30: dal 1° al 15 dicembre, esclusi i festivi, al Centro Airone; dal 16 al 19 dicembre e dal 7 al 10 gennaio a Casa Sant’Anna a Villanova; dal 13 al 17 gennaio al Centro Culturale "La Scuola" a Marano. A partire dal 7 gennaio il kit si potrà ritirare all’Ecosportello di Castenaso, aperto il mercoledì dalle 9 alle 12 in piazza Bassi 1; all’Ecosportello di Budrio, aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30 in via Mentana 16.

Gli incontri pubblici dedicati alla raccolta stradale si terranno alle 17.30 e alle 20.30: mercoledì 12 novembre al Centro Airone, mercoledì 19 al Circolo La Stalla di Marano, giovedì 20 a Casa Sant’Anna di Villanova, venerdì 28 al Centro Airone. Saranno poi a disposizione due infopoint sabato 15 novembre dalle 14.30 alle 18.30 in piazza Zapelloni e martedì 18 dalle 14 alle 18 al parcheggio di via Villanova 2, di fianco alla farmacia.

