Rivoluzione rifiuti per 8.500 utenti

Prende il via a Castenaso un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente, riducendo i rifiuti indifferenziati.

Le novità sono previste dalla gara bandita da Atersir per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata alla fine del 2021. Le modifiche al servizio di raccolta a Castenaso interessano oltre 8.500 utenze e riguardano sia la raccolta stradale nelle Isole Ecologiche di Base, i cassonetti, sia il servizio porta a porta previsto nella Zona Artigianale Industriale. Il kit per effettuare il conferimento è composto dalla Carta Smeraldo, una carta fisica e una virtuale, per aprire i nuovi cassonetti Smarty e identificarsi alle Stazioni Ecologiche; una pattumella da 10 litri per sottolavello e sacchi in mater-bi per organico; guida alla raccolta differenziata; volantino raccolta amianto.

Per i cittadini e le attività serviti con il porta a porta, oltre che dalla Carta Smeraldo, il kit è composto da: bidoncino da 30 litri per l’indifferenziato; bidoncino da 25 litri, pattumella da 10 litri per sottolavello e sacchi in mater-bi per l’organico; i sacchi azzurri per carta e cartone; i sacchi gialli per plastica e lattine; guida alla raccolta differenziata, che contiene il calendario di raccolta; volantino raccolta amianto. I Punti Smeraldo saranno aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30: dal 1° al 15 dicembre, esclusi i festivi, al Centro Airone; dal 16 al 19 dicembre e dal 7 al 10 gennaio a Casa Sant’Anna a Villanova; dal 13 al 17 gennaio al Centro Culturale "La Scuola" a Marano. A partire dal 7 gennaio il kit si potrà ritirare all’Ecosportello di Castenaso, aperto il mercoledì dalle 9 alle 12 in piazza Bassi 1; all’Ecosportello di Budrio, aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30 in via Mentana 16.

Gli incontri pubblici dedicati alla raccolta stradale si terranno alle 17.30 e alle 20.30: mercoledì 12 novembre al Centro Airone, mercoledì 19 al Circolo La Stalla di Marano, giovedì 20 a Casa Sant’Anna di Villanova, venerdì 28 al Centro Airone. Saranno poi a disposizione due infopoint sabato 15 novembre dalle 14.30 alle 18.30 in piazza Zapelloni e martedì 18 dalle 14 alle 18 al parcheggio di via Villanova 2, di fianco alla farmacia.