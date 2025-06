Rivoluzione in via Massarenti a Bologna, quando inizia il cantiere e come cambia la viabilità

Bologna, 9 giugno 2025 – Tornano i cantieri estivi in città, come se non bastassero quelli del tram che non conoscono sosta. Da lunedì 23 giugno a fine agosto il tratto di via Massarenti compreso tra via del Parco e via Rimesse sarà interessato da importanti interventi di manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi.

Si tratta della seconda tranche di lavori previsti lungo i quasi 3 chilometri di via Massarenti, iniziati la scorsa estate con il rifacimento del tratto tra i viali e via Zaccherini Alvisi. Già previsto, seppur non calendarizzato, anche il rifacimento delle ultime tranche necessarie al completo rifacimento di una delle più importanti arterie della città: tra via Del Parco e la Rotonda Paradisi e tra via Alvisi e via Palagi.

Modifiche alla viabilità

L’intervento in programma questa estate avrà una durata complessiva di circa due mesi con diverse fasi di lavorazione. L’accesso ai passi carrai sarà sempre consentito, tranne brevi momenti dovuti a particolari lavorazioni.

Via Venturoli diventerà il collegamento che consentirà di bypassare le aree di cantiere. Per questo da martedì 10 giugno fino al 13 giugno sarà chiusa per essere asfaltata e messa in sicurezza.

Dal 23 giugno al 3 agosto

In questa fascia di tempo si lavorerà sul tratto di via Massarenti da via del Parco a via Azzurra in due fasi:

dal 23 giugno al 13 luglio occupazione corsia nord con senso unico di marcia in direzione periferia

dal 14 al 3 agosto occupazione corsia sud con senso unico di marcia in direzione periferia

Durante queste prime due fasi viene garantito il senso di marcia in direzione periferia. In direzione centro si consiglia come percorso alternativo: da Rotonda Paradisi, viale Lenin, Viale Felsina, Via Fossolo e via Azzurra per poi riprendere via Massarenti.

Le deviazioni degli autobus

I bus 14-89-99 in direzione centro saranno deviati sul percorso rotonda Paradisi, viale Lenin, viale Felsina, via Fossolo, via Azzurra, quindi riprendono il percorso regolare svoltando a sinistra su via Massarenti.

Dal 4 al 30 agosto

Dal 4 agosto al 30 agosto i lavori si sposteranno sul tratto da via Azzurra a via Rimesse: durante questa ultima fase viene garantito il senso di marcia in direzione centro, ripristinando il doppio senso nel tratto tra via Azzurra e via del Parco. In direzione periferia si potranno prendere sia via Venturoli che via Bondi o via Crociali per arrivare su Azzurra e bypassare la zona di intervento riprendendo via Massarenti.

Le deviazioni dei bus

I bus 14-89-99 in direzione periferia saranno deviati da via Massarenti su via Venturoli e via Azzurra, per poi riprendere il percorso regolare svoltando a destra su via Massarenti.

Il 10 giugno Assemblea civica con i residenti

Per illustrare ai residenti i prossimi lavori in via Massarenti martedì 10 giugno alle 18 alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro (Via Sante Vincenzi 50) è convocata un’assemblea civica. Saranno presenti l’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello, l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Borsari, la presidente del Quartiere San Donato–San Vitale Adriana Locascio e i tecnici di Comune e Tper.

Lavori per l’interramento della Bologna-Portomaggiore

Proseguono intanto nella stessa zona i lavori per l’interramento della Bologna-Portomaggiore che interessano le vie Cellini, Rimesse e Larga con le tempistiche già previste: