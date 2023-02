Rizzo Nervo con Bonaccini "Allargherà il consenso"

di Paolo Rosato

Luca Rizzo Nervo, assessore e unico membro emiliano-romagnolo nel comitato nazionale per Stefano Bonaccini segretario del Pd, che partecipazione avremo ai gazebo di domani?

"Penso che potremmo rimanere stupiti: ai gazebo sono certo parteciperà tutto il popolo democratico. È un’occasione decisiva per il Pd, per tornare a interpretare le ragioni profonde per cui è nato nel 2007".

E chi se ne avvantaggerà?

"In primis la grande partecipazione favorirà il Pd. Ma a Bonaccini viene riconosciuta una fortissima credibilità anche da parte delle persone che stanno fuori dal partito. Nel corpo a corpo con la gente lui ne è sempre uscito vincitore. Un esempio".

Ci dica.

"Giorni fa, un’operaia della Saga Coffee riconosceva la costante presenza di Bonaccini in quella vicenda così complessa. Fino alla soluzione. E’ credibile perché le cose che dice, le fa: il suo progetto politico, plurale, porterà tanta innovazione, non improvvisazione. A partire dal rapporto con i lavoratori, che devono tornare a credere nel Pd".

Schlein punge: non serve più il Pd dell’ordinaria, anche se buona, amministrazione.

"Peccato che gli amministratori Pd governino il 70% dei Comuni. Mentre altri, quelli della politica con la ‘P’ maiuscola, prima perdono le elezioni e poi governano ugualmente. Senza parlare di chi ha teorizzato un ‘campo largo’ del centrosinistra senza mai realizzarlo e perdendo malamente il 25 settembre scorso. Bonaccini non parla in continuazione di alleanze ma in Regione governa su un progetto con un centrosinistra largo e plurale. E vince".

Si riferisce alla vecchia nomenclatura che sostiene Elly?

"Il Pd per troppo tempo non è stato visto come una soluzione ai problemi dei cittadini, ma come parte del problema. C’è bisogno di proposte concrete e coraggiose da portare fino a compimento, non della politica ideologica dei ‘No’ o delle belle proposte che rimangono tali".

Schlein ha anche parlato delle donne "schiacciate" all’interno del partito.

"C’è stato negli anni un Pd troppo declinato al maschile, chi se ne è reso protagonista oggi sostiene compatto Schlein. Nessuno immagina il partito ‘delle vice’, Bonaccini ha dimostrato sempre di saper valorizzare donne e uomini capaci".