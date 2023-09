Rizzo Nervo: "Stop migranti a Villa Aldini"

"Siamo rimasti sorpresi nell’apprendere della fantomatica petizione sui minori da trasferire da Villa Aldini. Quella è una cosa già decisa da tempo. Piuttosto, visto che la sottosegretaria Borgonzoni fa sapere di nuove tempistiche, chiederemo al prefetto dove e quando intenda accogliere questi minori". Il Comune, insomma, lo vuole ribadire ancora una volta: "Stiamo facendo da supplenti alle responsabilità di prefettura e governo". Un argomento, questo, che riprende le mosse dal caso della baby gang delle vie San Mamolo e d’Azeglio, che sarà spostata – si tratta di minori stranieri non accompagnati - da Villa Aldini, la struttura che li ospita, "entro fine ottobre" come spiegato al Carlino dalla sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni (Cultura). Palazzo d’Accursio però, attraverso l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo, vuole fare chiarezza su quello che sta succedendo.

Assessore voi che tempi avevate per i lavori a Villa Aldini?

"Notoriamente esiste un progetto di ristrutturazione di Villa Aldini, che tra le tante cose ospiterà una scuola e uno spazio museale con soldi statali. Quindi quella struttura a breve non vedrà più la presenza di minori non accompagnati. Appalto a primavera, tra dicembre e gennaio eravamo pronti a liberarla".

Ma?

"Apprendiamo del contatto tra Lucia Borgonzoni e il Viminale, oltre che con Prefettura e Questura. Bene, chiederemo le modalità di quell’operazione".

Perché quei ragazzi sono finiti a Villa Aldini?

"Furono spostati da un ex palestra che li ospitava, dopo che avevano portato a svariate situazioni di conflitto e violenza, per le quali era stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Lo spostamento a Villa Aldini però, pur con qualche problematica inevitabile, ha attenuato complessivamente le criticità. Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, ricordando che non è certo responsabilità degli educatori della comunità quella di intervenire sui crimini, lì tocca a forze dell’ordine e magistratura".

Voi avevate già segnalato le condotte di quei ragazzi?

"Eravamo talmente preoccupati di alcuni di quei minori, che quando dopo le denunce ci hanno chiesto di riprenderli in comunità abbiamo manifestato la preoccupazione di portare a contatto con gli educatori persone che avevano commesso reati gravi. Inoltre, tutto questo dibattito dice che abbiamo fatto bene come Comune a denunciare il numero straordinariamente grande di minori non accompagnati nella nostra città. Gestiamo tutto sulle nostre spalle, noi e poche altre città. Garantiamo una seconda accoglienza con un modello rodato e apprezzato, ma la prima accoglienza sarebbe in capo al governo e ora invece la gestiamo tutta noi. Abbiamo in carico 350 minori a Bologna e oltre un centinaio fuori: lo Stato si prenda le sue responsabilità".

Ci sono novità sul nuovo hub per minori?

"C’è l’impegno del Viminale a realizzarlo in pochissimo tempo (a Villa Angeli a Sasso Marconi, ndr). L’hub però rischia di non bastare, se il Viminale continua a inviare minori oltre a quelli che arrivano spontaneamente. Se non li redistribuisce equamente nei i territori, i Comuni continueranno a essere n grande difficoltà. Lucia Borgonzoni ci aiuti a spingere su questo tasto con Piantedosi, e anche le Prefetture tra di loro si parlino di più, almeno l’80% dei migranti che arrivano qua provengono da altre parti d’Italia. E servono nuovi bandi per posti Sai di seconda accoglienza, come Anci ne abbiamo chiesti altri 5mila".

Ci sono aggiornamenti sulla trasformazione del Cas di via Mattei in un hub vecchia maniera con brevi permanenze?

"Via Mattei, se la si continua a caricare di arrivi oltre misura, rischia di diventare ingestibile come i porti in cui sbarcano. Abbiamo condiviso con la Prefettura la necessità di trasformarlo, di alleggerirlo, però ancora tutto tace su soluzioni alternative da parte del Viminale. Anche su un eventuale Cas a Ozzano non abbiamo aggiornamenti".