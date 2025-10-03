Rizzoli e stop interventi. La direzione dello Ior: "Solo pochi giorni in più. Il personale va in ferie"

"Nel periodo delle festività natalizie, l’attività di chirurgia programmata viene ridotta per circa due settimane, per il 2025 è stato deciso di estendere questo periodo di una settimana". Lo sottolinea la direzione del Rizzoli (mentre nessun commenta arriva dalla Regione, ndr) dopo la denuncia del professor Cesare Faldini, direttore del Dipartimento Patologie Complesse, del blocco dal 12 dicembre al 7 gennaio di tutta l’attività chirurgica programmata.

Decisione comunicata dal direttore generale dello Ior, Andrea Rossi, nel corso di una riunione con tutti i primari che si è tenuta l’altro ieri pomeriggio. Faldini ricordava che in lista d’attesa ci sono 27mila persone e un periodo così lungo di stop provocherà, inevitabilmente, un allungamento delle liste di attesa (già ora sui 18 mesi).

La direzione dell’Istituto ortopedico fa notare che "la rimodulazione delle attività ha la finalità di garantire la fruizione delle ferie da parte del personale ed è legata anche alle difficoltà dovute al turnover del personale infermieristico, oltre ad alcuni lavori di manutenzione previsti all’interno del blocco operatorio".

La nota (che non porta in calce la firma di Rossi) prosegue sottolineando che "dalla rimodulazione sono escluse le attività di ortopedia oncologica e pediatrica, così come le attività di Pronto soccorso e la chirurgia ortopedica e traumatologica urgente. L’estensione di una settimana contribuisce in maniera marginale alla rimodulazione dei costi dovuta al ridotto finanziamento del fondo sanitario da parte del governo centrale. L’Istituto – va avanti la comunicazione – è impegnato per aumentare la propria attività: entro la prima metà del 2026 è già previsto un piano di riconversione di spazi che porterà a un potenziamento delle sale operatorie di day surgery e a un incremento di posti letto per i ricoveri ordinari".

Sul piede di guerra anche i sindacati con la Cgil-Fp che ha inviato subito una missiva alla direzione generale del Rizzoli, rendendo noto che "negli incontri del 17 settembre e del primo ottobre, era stata paventata la possibilità di un ampliamento della chiusura delle sale operatorie e di altre attività e del piano di rientro indicato dalla Regione Emilia-Romagna. Tuttavia, ci era stato comunicato che le decisioni erano in corso di valutazione e che le rappresentanze sindacali sarebbero state prontamente informate di eventuali decisioni. Si chiede urgentemente un confronto in merito agli effetti che tale decisione avrà sul personale".

Dalla Uil-Fpl non nascondono di essere "fortemente preoccupati dal sensibile ampliamento della sospensione delle attività, in particolare per le ricadute sulle liste d’attesa, come evidenziato dal professor Faldini. Questa scelta, che ci auguriamo venga rivista, e la diminuzione del 30% delle disponibilità delle sale operatorie sulle piattaforme esterne, influirà ulteriormente sulle liste di attesa, mentre non abbiamo poi più notizie dei progetti della rete ortopedica e traumatologica metropolitana e del progetto Ior–Montecatone".

La Cisl-Fp dichiara che "tutte le aziende sanitarie comunicano che la Regione ha chiesto un piano di rientro. E questo è grave. È ora che questo tema sia affrontato nel merito con trasparenza. Come Cisl-Fp non accettiamo che i risparmi si concentrino sul personale e sui servizi, sono altre le voci da comprimere, altrimenti saremmo davanti a un bluff dal momento che con il Pnrr si prevede l’apertura di nuove strutture come la Case della Comunità che necessitano di ulteriore personale per erogare il servizio".