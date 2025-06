Rizzoli, il più premiato al mondo. Dall’Academy 30 riconoscimenti: "Storia e innovazione la nostra forza"

Nuovo riconoscimento per il Rizzoli e per il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica ortopedica 1. Con 30 premi vinti dallo specialista, infatti, il Rizzoli diventa il più premiato nella videolibrary dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons, la maggiore società scientifica di chirurgia ortopedica a livello internazionale, che riunisce oltre 35.000 medici. Attraverso la sua videolibrary, una biblioteca online permanente, si formano i chirurghi ortopedici di tutto il mondo. E lo possono fare anche grazie agli interventi più difficili eseguiti al Rizzoli.

"L’elevata complessità chirurgica è una peculiarità dell’Istituto – spiega Faldini – unica struttura pubblica nel panorama sanitario nazionale in grado di coprire tutta l’ortopedia ultra-complessa, dall’oncologia alle grandi deformità della colonna vertebrale, dell’anca, del ginocchio e del piede, il Rizzoli ha la responsabilità come Irccs di garantire l’innovazione attraverso la ricerca a beneficio dei pazienti".

Ad esempio, chiarisce Faldini, "semplificare gli approcci chirurgici in senso mini-invasivo per la chirurgia protesica, in collaborazione con l’Istituto di Anatomia dell’Università di Bologna, ha permesso di ridurre il dolore nei pazienti, il tempo di ricovero e il bisogno di riabilitazione".

I video, realizzati con altissimi standard di qualità tecnica, precisa il Rizzoli, sono uno strumento molto efficace per trasmettere le competenze chirurgiche necessarie a eseguire interventi di questo livello di complessità. Secondo il chirurgo, "il connubio tra tradizione e innovazione è alla base dei nostri importanti traguardi".

Monica Raschi