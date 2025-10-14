Crisi al Rizzoli, l’assessore regionale Massimo Fabi: “Non ci sarà nessun reparto ortopedico per gli anziani”

Bologna, 13 ottobre 2025 - “Nessuno vuole aprire un reparto orto-geriatrico all’interno del

Rizzoli“. La garanzia arriva dall’assesso alla Salute, Massimo Fabi che, questa mattina, ha risposto in Regione a un question time di Forza Italia e Avs.

Fabi sgombra, quindi, il campo dall’ipotesi di un reparto, all’interno dello Ior, dedicato alla ortpedia delle persone anziane: su quel fronte ci sono le “unità mobili e multidisciplinari che comprendono anche le funzioni geriatriche”.

I DUBBI

L’idea di un reparto di orto-geriatria aveva sollevato i dubbi dei chirurghi del Rizzoli che avevano sottolineato come l’Istituto non abbia le competenze per gestire pazienti altamente complessi come gli anziani, portatori di più patologie contemporaneamente.

E di come potesse anche essere in qualche modo messa in discussione quella che da sempre la mission del Rizzoli e cioè la cura, gli interventi, la ricerca per patologie ossee altamente complesse che trovano risposta, quasi esclusivamente, all’Ior dove arrivano pazienti da tutto il mondo.

Sulla questione chiusura anticipata dell’attività chirurgica programmata, dove le persone in lista di attesa sono 27mila, quest’anno prevista per il Rizzoli dal 12 dicembre al 7 gennaio, l’assessore Fabi torna a difendere il direttore generale dello Ior, Andrea Rossi, e bacchetta le “esternazioni improvvide” arrivate da alcuni medici.

CHIUSURA CHE NON CONVINCE

Secondo Fabi, l’aumento di cinque giorni lavorativi della ‘pausa’ natalizia sulla chirurgia, per cominciare, porterà a “45 sedute in meno, ma verranno in ogni caso mantenute 197 sedute per attività indifferibili e urgenti, che sono le attività in favore dei pazienti oncologici, quelli di ortopedia pediatrica e quelle delle urgenze della traumatologia che sono confermate per tutto il periodo”.

L’assessore sottolinea poi che la produzione complessiva di ricovero al Rizzoli “è in crescita del 3,5 per cento nel 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, quindi un recupero di efficienza notevole. Nessun depotenziamento quindi”.

VISITE PRIVATE

L’assessore ricorda anche che la direzione dell’istituto “sta valutando alcune proposte di modifica della convenzione attualmente in fase di rinnovo, con due strutture private del territorio. Questo consentirebbe di recuperare ulteriori sei posti letto e spazi di sala operatoria da dedicare ad attività e a regime di servizio sanitario”.

Quindi l’attività intramoenia dei professionisti “continuerà all’interno dell’ istituto Rizzoli, con una proporzione diversa però rispetto alle attività in istituzionale che vogliamo potenziare e rafforzare nell’ottica di rete metropolitana”.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Secondo la forzista Valentina Castaldini “oggi abbiamo una prima notizia, non ci sarà quel reparto, ma dobbiamo chiarire che cosa accadrà alla libera professione all’interno del Rizzoli, altro tema enorme che spero di poter chiarire dove deve essere chiarito“.

“Scoraggiare i professionisti riconosciuti come eccellenza dell’ortopedia a livello internazionale a rimanere nel sistema della sanità pubblica dell’Emilia-Romagna – fa notare Castaldini che a tal proposito ha inoltrato un’interrogazione alla Giunta – in favore di strutture nelle quali potrebbero esercitare una casistica più conforme alle loro altissime competenze e ⁠se tali scelte di limitazione alla libera professione intramoenia, non vadano anche ad incrementare il disavanzo economico della sanità regionale, venendo meno l’introito previsto per le strutture ospedaliere e quindi favorendo indirettamente il ricorso dei cittadini alla sanità privata“.

Soddisfatta delle risposte Simona Larghetti di Avs. “Abbiamo riportato un po’ di concretezza al dibattito non è una sospensione dell’attività chirurgica del Rizzoli, ma è una riduzione, non è una perdita di capacità operativa del Rizzoli, ma complessivamente c’è una garanzia, anzi un leggero trend di aumento. E non c’è un’ eliminazione della possibilità della libera professione, ma una riproporzione”.