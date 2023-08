Rizzoli, premi a Zaffagnini e alla sua équipe

Premi all’Istituto ortopedico Rizzoli al congresso di Isakos, la società mondiale per la chirurgia e protesica di ginocchio a Boston, in Massachusetts. Qui ha dato il proprio contributo scientifico la Clinica 2 dell’Istituto attraverso il responsabile, professor Stefano Zaffagnini che, fra le altre cose, ha esposto il protocollo di uno studio preliminare sulla chirurgia robotica. La sessione dedicata agli award si è rivelata un successo per il Rizzoli. Gian Andrea Lucidi si è classificato secondo nel J. Joyce Award, assegnato ai migliori studi di artroscopia. Alberto Grassi, invece, ha vinto il primo posto al Jan I. Gillquist award con uno studio biomeccanico sul trapianto di menisco. Il premio viene assegnato allo studio clinico più innovativo del congresso. Altri due riconoscimenti: al congresso di Washington dell’associazione dei chirurghi americani di ortopedia dello sport (Aossm), Lucidi ha vinto il primo premio ’VJSM’ per un video di tecnica chirurgica di osteotomia associata a revisione del legamento crociato anteriore nei casi di fallimenti complessi. E un altro riconoscimento è stato conseguito dal gruppo della medicina rigenerativa con i dottori Filardo, Andriolo, Di Martino, Boffa che, assieme ai ricercatori, hanno ricevuto il primo premio ’Awards for excellence in cartilage research’ della società internazionale della cartilagine.