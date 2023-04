Rizzoli Bologna, al Pronto soccorso nasceranno triage e area pediatrica

Bologna, 30 aprile 2023 – Nasce il percorso pediatrico al Pronto soccorso del Rizzoli. I bambini che entreranno nella struttura di emergenza-urgenza dell’Istituto ortopedico troveranno presto sanitari e locali tutti per loro.

"Da sempre rivolgiamo una particolare attenzione ai pazienti pediatrici – spiega Anselmo Campagna, il direttore generale del Rizzoli – e adesso siamo riusciti a realizzare un’area ideata su misura per i bambini".

Il progetto aprirà le porte a metà maggio, quando i lavori saranno terminati. In questi giorni si stanno completando gli arredi della sala d’attesa, donati dall’associazione Ansabbio, dove troveranno posto divanetti, tavolini e seggioline. Sulle pareti colorate spiccano palloncini, stelle gialle e cuoricini rossi e presto sarà visibile anche la nuova segnaletica.

"I bambini da zero a 14 anni avranno un ingresso e un triage a loro dedicato, con infermieri appositamente formati, così come i medici presenti. All’interno di questo spazio sono previsti ambienti separati, come la sala d’attesa e gli ambulatori, che non si intersecano con il settore degli adulti – precisa Campagna –, tuttavia sono stati predisposti anche corridoi di collegamento con il Pronto soccorso degli adulti, perché, per esempio, se un piccolo paziente ha bisogno di una lastra possa essere trasportato direttamente in radiologia senza fare altri giri".

In tempo di risorse economiche limitate, il direttore generale sottolinea che "è stato possibile avviare e completare la ristrutturazione del Pronto soccorso grazie ai finanziamenti arrivati per il Covid: la pandemia ci ha insegnato che è importante avere due ingressi separati. Oggi siamo fuori dall’emergenza, ma la nuova disposizione creata risponde a criteri di flessibilità: al momento il secondo ingresso è dedicato ai bambini, però, in caso di necessità, potrebbe essere riconvertito per altri scopi".

L’esigenza di avere un’area per i bambini, deriva anche dal costante aumento dei baby pazienti nell’ospedale sulla collina di San Michele in Bosco.

Gli accessi complessivi al Pronto soccorso del Rizzoli nel 2020 sono stati 23.801, di cui 4.043 pediatrici, il 17%, nel 2021 su 27.971 ingressi, i bambini sono saliti a 5.369, il 19,2%, mentre lo scorso anno, tra le 31.187 persone entrate in emergenza-urgenza, gli under 12 registrati sono stati 6.078, il 19,5%.

Campagna, inoltre, aggiunge che "già ora, quando un bambino arriva nel Pronto soccorso degli altri ospedali dell’area metropolitana, se ha necessità di un accertamento ortopedico più approfondito o di un ricovero in Ortopedia viene poi trasferito da noi". L’accettazione dei bimbi sarà aperta, come per gli adulti, tutti i giorni dalle 7,30 alle 19,30.

“L’umanizzazione delle cure rivolta ai bambini necessita di investimenti, formazione professionale e strutture ospedaliere adeguate – sottolinea Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute – e noi continueremo a sostenere i necessari investimenti per accogliere nel migliore dei modi i bambini nei Pronto soccorso pediatrici”.