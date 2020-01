Bologna, 14 gennaio 2019 - Intervento con una tecnica innovativa realizzato al Rizzoli per la prima volta a livello mondiale, a quanto risulta agli specialisti dell'istituto ortopedico Rizzoli. Il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica ortopedica I, ha coordinato l'équipe che ha eseguito l'impianto di sostituzione protesica dell'intera caviglia: partendo dell'anatomia del paziente è stato realizzato un impianto in stampa 3D, costruito quindi perfettamente su misura per il paziente.

La tecnica è stata messa a punto grazie alla collaborazione tra chirurghi ortopedici e ingegneri del Rizzoli e dell'Alma Mater. Il paziente, un uomo di 57 anni, nel 2007 aveva perso la funzionalità e quindi non poteva più usare la gamba a causa di un incidente: è stato operato il 9 ottobre scorso. Fino ad allora, era considerato non operabile a causa dell'alterazione anatomica della caviglia che era stata causata dall'incidente. Oggi, 13 anni dopo l'incidente - spiega il professor Faldini - cammina regolarmente e sta bene. Questa tecnica - spiega Faldini - è stata creata per i pazienti che non posso ricevere protesi tradizionali e che quindi rischiano di non tornare a camminare.