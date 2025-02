Rizzoli, ’schiarita’ sullo stato di agitazione

Schiarita al Rizzoli dove i sindacati Fp-Cgil e Uil-Fpl hanno da diversi gionri proclamato lo stato di agitazione: dopo l’incontro in Prefettura si sono aperti "spiragli per trovare soluzioni". A riferirlo sono le stesse sigle di categoria, spiegando che il Rizzoli "si è impegnato a mettere in atto una serie di iniziative entro il prossimo 15 marzo, per trovare soluzioni alla grave carenza di parcheggi, alla mobilità sempre più insostenibile del personale e alle criticità della mensa aziendale sempre più inaccessibile ai lavoratori". Sarà quindi convocato un nuovo tavolo di confronto con i sindacati insieme al Comune e Tper, "per affrontare il tema della mobilità – spiegano Cgil e Uil – e valutare, in riferimento agli abbonamenti annuali, la possibilità di aumentare la quota a carico dell’azienda".