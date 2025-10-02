Ospedale Rizzoli, la replica: stop natalizio agli interventi per ferie e carenza infermieri

Bologna, 2 ottobre 2025 — All'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, non ci sarà alcun «depotenziamento dell'attività chirurgica» e si è al lavoro per far si che «entro la metà del 2026», ci saranno «nuovi spazi per i ricoveri». Lo spiega l’ospedale, punta d’eccellenza della sanità bolognese, a seguito dell’allarme lanciato dal professor Cesare Faldini, riportato sul Carlino, sulla sospensione degli interventi dal 12 dicembre al 7 gennaio in seguito a un piano voluto dalla Regione per gestire un disavanzo sanitario. «Ogni anno - viene spiegato dal 'Rizzoli’ - nel periodo delle festività natalizie, l'attività di chirurgia programmata viene ridotta per circa due settimane. Per il 2025 è stato deciso di estendere questo periodo di una settimana. La rimodulazione delle attività - viene aggiunto - ha la specifica finalità di garantire la fruizione delle ferie da parte del personale ed è legata anche alle note difficoltà dovute al turnover del personale infermieristico, che incidono sulla necessità di mantenere quote di personale sufficienti in servizio, oltre ad alcuni lavori di manutenzione previsti all'interno del blocco operatorio». Secondo l'ospedale, ancora, «dalla rimodulazione sono come di consueto escluse le attività di ortopedia oncologica e pediatrica, così come le attività di Pronto Soccorso e la chirurgia ortopedica e traumatologica urgente». Ad ogni modo «la riorganizzazione conseguente è, comunque, proporzionata a soddisfare anche una casistica di interventi a minor complessità, che comportano un livello assistenziale e infermieristico più contenuto». Infine, conclude la nota, l’azienda "è peraltro impegnato al massimo per aumentare la propria attività: entro la prima metà del 2026 è già previsto un piano di riconversione di spazi che porterà a un potenziamento delle sale operatorie di Day Surgery e a un incremento di posti letto per i ricoveri ordinari”.