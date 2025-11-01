Rizzoli, un’app per le malattie rare

Una giornata a porte aperte dedicata alle voci dei pazienti affetti da malattie rare scheletriche. Ieri mattina, l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha offerto alla cittadinanza la possibilità di visitare i suoi spazi e di conoscere da vicino i percorsi di diagnosi, presa in carico e cura di tali patologie. "Un forte segnale d’inclusione – dice il direttore generale dell’Irccs Andrea Rossi – volto a contrastare condizioni di solitudine, che, in alcuni casi, possono trasformarsi in stigma sociale. Ascoltare le testimonianze dei pazienti e sapere quali sono le loro esigenze è stato un passaggio fondamentale per migliorare la qualità di vita in ospedale". Sono 800, sulle 6mila riconosciute, le malattie rare che riguardano lo scheletro e in Italia sono circa 19mila i nuovi casi segnalati ogni anno.

"Di fronte a quadri clinici così complessi, la comunità deve dare una risposta altrettanto complessa e trasversale – aggiunge il direttore del reparto Malattie Rare Scheletriche del Rizzoli Luca Sangiorgi –. Sono pazienti che hanno bisogno di trattamenti personalizzati e che spesso richiedono le competenze di medici di più strutture". Da qui, annuncia Sangiorgi, "stiamo lavorando a un’app che aiuta i medici di base a capire se si trovano di fronte all’insorgere di una malattia rara dello scheletro. Partiremo con una sperimentazione italiana".

S’inserisce in questo contesto l’attività della Rete metropolitana malattie rare di Bologna, il tavolo tecnico formato dai professionisti del Rizzoli, Bellaria, Maggiore, Sant’Orsola e Ausl. "Lo scopo è assistere i pazienti durante l’intero percorso e di garantire una presa in carico efficace e multidisciplinare – spiega la presidente dell’associazione Uniamo Annalisa Scopinaro –. In città esistono 41 reparti adatti a ospitare persone che soffrono di malattie rare e ci sono oltre cento professionisti competenti in materia". L’open day si è chiuso con l’incontro ‘Lottatori di speranza’ con anche il sindaco Matteo Lepore, l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e il presidente di Aisac Marco Sessa. "Dobbiamo destinare ancora più risorse alla ricerca", dice Lepore. "La malattia è parte della vita. Le debolezze fanno parte di noi", conclude Zuppi.

Filippo Biondi