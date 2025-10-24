Rizzoli, pioggia di volantini contro Cesare Faldini. Aveva contestato il “boicottaggio” accademico dei rapporti con Israele Sono stati appesi questa mattina fuori dall’istituto ortopedico contro il docente di Ortopedia e Traumatologia. I firmatari parlano di “falsità e dabbenaggini”, arriva la Digos