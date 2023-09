R.J. Palacio in città: domani incontro con l’illustratrice

Arriva domani alle 11, nella sala Biagi del Quartiere S. Stefano R. J. Palacio (ph Bogenberger), autrice, illustratrice e graphic designer. Per la prima volta in città, in occasione dei 10 anni dalla pubblicazione in Italia di ’Wonder’, bestseller mondiale, l’artista incontra i suoi piccoli lettori in una mattina aperta a tutti. L’evento, organizzato da Giunti Editore con Bologna Children’s Book Fair, la libreria Ulisse e il Comune, introdotto da Annalisa Angelini sarà l’occasione non solo di incontrare Palacio ma anche di avere qualche anticipazione sulla nuova produzione cinematografica: nel 2024 uscirà infatti ’White Bird A Wonder Story’, film con Helen Mirren e Gillian Anderson tratto dalla sua graphic novel (uscita in Italia col titolo ’Mai più. Per non dimenticare’).