Roberta Capua, Michele & C.. Pienone alla Sagra di Riale

"A Riale ci ritorno tutte le volte che posso. Con il concerto di quest’anno è la sesta volta. È l’unico posto in cui mi hanno donato le chiavi della Chiesa. Poi le ho dovute ridare indietro, altrimenti i parrocchiani non riuscivano ad andare a messa". Così, tra il serio e il faceto, il cantante Michele (all’anagrafe: Michele Maisano) ha dichiarato tutto il suo affetto per la Sagra di San Luigi a Riale, prima di salire sul palco giovedì sera, dove ha tenuto un concerto seguitissimo.

A tutti noto per "Se mi vuoi lasciare", la canzone con cui più di 60 anni fa (1963) venne lanciato nel mondo canoro, Michele a 80 anni conserva ancora una voce limpida, accorata e melodiosa. "Ogni avvenimento della mia vita – ha confessato dal palco – è stato sempre costellato da una canzone". Michele non è l’unico cantante legato alla sagra di Riale. In passato si sono spesso esibiti Nilla Pizzi, Gino Latilla e Giorgio Consolini che abitava a poche centinaia di metri dalla chiesa.

Tra i tanti personaggi famosi che hanno fatto capolino alla Sagra di Riale, graditissima è stata la visita fatta da Roberta Capua (nella foto), Miss Italia 1986, alle sfogline centenarie, Rosanna Laurenti e Anna Mignani, sempre tra le prime a fare i tortellini per le migliaia di visitatori. "Amo Bologna e i bolognesi – ha confessato Michele tra un brano e l’altro – che, in tutta la mia carriera, non sono mai mancati tra i musicisti che mi hanno accompagnato".

Nicodemo Mele