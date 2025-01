Roberta Giallo canta con Ruggeri

Che se ne vada in giro per gli States con Federico Rampini nel tour All you need is love, o esibendosi al De Variétés di Montecarlo per divulgare la storia della musica, Roberta Giallo, chanteuse dalle curiosità plurime, non ha smarrito l’irridente disincanto che ha affascinato Dalla, Carboni, Avati e Red Ronnie. Prove d’autrice iniziate a cinque anni sul piano, preservate nei sogni di giovinetta del liceo classico di Senigallia, che potrà confermare oggi in seconda serata su Rai 2 nel programma di Enrico Ruggeri Gli Occhi del Musicista. Duettando con il padrone di casa su alcune delle sue hit più apprezzate.

Gian Aldo Traversi