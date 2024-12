Roberta Giallo: "No ad artisti misogini al Festival di Sanremo"

"No ad artisti e testi misogini e violenti nella tv di Stato al prossimo Festival di Sanremo". L’appello dopo la scelta di alcuni rapper in concorso, arriva dalla cantautrice Roberta Giallo, presidente di Aia, Associazione italiana artisti indipendenti, di casa ormai sotto le Torri. "Purtroppo il prossimo Festival porterà ancora una volta nella tv di stato chi spesso scrive o ha scritto testi misogini e iperviolenti, in particolare contro le donne", scrive in una nota.

"Ci sono contesti e contesti: perché optare per proposte tanto discutibili in un festival tv, visto da milioni di persone di tutte le fasce di età? Un programma che oltretutto, che non di rado si fa portavoce anche di messaggi morali ampiamente condivisi e condivisibili".