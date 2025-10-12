Roberta Tagliavini, storia di ribellione e talento

Nella Bologna del 1963, una giovane donna che chiedeva di trasferirsi a vivere con il marito e la figlia fuori dalla casa dei suoceri veniva giudicata – nella migliore delle ipotesi – capricciosa. Nella peggiore, la sua richiesta suonava come un inaudito e irrispettoso tentativo di imporsi sul resto della famiglia. A lui, l’uomo che avevo sposato a sedici anni, l’avevo detto: voglio stare solo con te e Malena, non sopporto più i tuoi genitori. Non era una follia, eravamo in grado di farlo. In casa i soldi non mancavano, ed era per merito mio, tra l’altro; ero stata io a disegnare i primi semplici mobili che realizzavano mio marito e mio suocero, entrambi intagliatori e quindi capaci di lavorare il legno. Io andavo a venderli nei negozi della città e avevo poi assunto una decina di operai, aprendo un piccolo mobilificio. Eravamo usciti dalla miseria della guerra grazie alle mie iniziative, perché se avessi aspettato loro avremmo continuato a non avere nulla. Invece avevamo guadagnato abbastanza da poterci permettere di acquistare due appartamenti a Bologna, oltre a quello dove vivevamo. Ci saremmo potuti trasferire in una di quelle case, noi tre, ma a mio marito l’idea di lasciare i genitori non piaceva. Non gli era piaciuta neppure un’altra mia idea, appena qualche mese prima: avevo insistito per concederci una settimana di vacanza a Parigi, la prima della nostra vita. Era stato quello ad assestare il primo colpo al nostro matrimonio.

Il viaggio in verità era stato organizzato da un’amica, Angela, che avevo conosciuto anni prima nel grande magazzino dove entrambe lavoravamo. Da ragazzina frequentavo le scuole commerciali di mattina e di pomeriggio lavoravo come sarta o commessa a chiamata, e così avevo incontrato Angela (...) La domenica ci incontravamo, con mariti, suoceri e bambini, per pranzare insieme al ristorante. Ed era stato a tavola che Angela e suo marito l’avevano annunciato: ad agosto andiamo a Parigi, noi due soli. Senza figli e senza suoceri. Quella sera stessa ho proposto a mio marito di partire con loro. Volevo visitare Parigi. Il luogo più lontano in cui mi fossi spinta era Milano, ma solo per questioni di lavoro. Lui ne ha parlato con suo padre, che ne ha fatta una tragedia, alzando la voce. Trascorrere una settimana all’estero suonava quasi come un peccato, una follia, un azzardo immorale. Perché andare a Parigi, quando stavamo così bene a Bologna? Per una settimana in casa si è discusso ferocemente, ma io mi sono impuntata. Alla fine siamo partiti, però arrivati a Parigi mio marito non mi ha rivolto la parola per tutta la settimana, rifiutandosi di lasciare l’albergo. Avevamo una stanza in una piccola pensione in boulevard de Magenta, i nostri amici uscivano di mattina e tornavano la sera, noi no. Lui non mi perdonava di averlo fatto litigare con suo padre e sua madre. Tornati a Bologna, ho capito che non ne potevo più: chiaramente la mia vita doveva sottostare alle regole stabilite dai suoceri. Vedevo una sola possibilità per salvare il mio matrimonio, così non ho ceduto: dovevamo trasferirci a vivere altrove, noi due e nostra figlia. Ne ho parlato con lui, ma anche quella questione è arrivata presto alle orecchie dei suoi genitori, che hanno reagito con urla e minacce (...). Ma più la situazione si faceva tesa, più mi sentivo determinata. "Se non andiamo a vivere altrove, io me ne vado" gli ho detto. Mio marito un’idea di me se l’era fatta, sapeva che ne ero capace. Per la paura che me ne andassi davvero, ha acconsentito a traslocare. Dalla fine dell’estate ho cominciato ad arredare quella che sarebbe diventata casa nostra. Lui mi lasciava fare, senza dire nulla. I suoi genitori mi trattavano con freddezza, ma tra me e lui le cose andavano meglio. Sono stati mesi tranquilli, nonostante tutto, finché è arrivato Natale. Poco prima delle feste tutto era pronto. Avremmo dovuto solo spostare le nostre cose, lasciando la casa dei suoceri.

Ed è stato allora che l’ho scoperto: mio marito, senza dirmi nulla, aveva affittato l’appartamento in cui avremmo dovuto vivere. Immagino sia stato suo padre a convincerlo. Credo che non abbia avuto il coraggio di fare quel passo, mettendosi contro i genitori. Ora so per certo che quel passo non lo avrebbe mai fatto: il mio primo marito ha continuato a vivere con i suoi per tutta la vita. C’è stata una feroce discussione, con i piatti che volavano e si infrangevano a terra, mentre mio suocero urlava e mia suocera piangeva disperata. Ricordo di essere andata in bagno e di essermi guardata allo specchio: quanti anni hai, mi sono chiesta. Vuoi vivere tutta la vita così? No. In quell’istante il mio matrimonio è finito.