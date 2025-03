Roberto Bolle torna stasera e domani con il grande Gala

Compie 25 anni il Gala Roberto Bolle and Friends, che torna Europauditorium per il nono anno oggi (ore 21) e domani (ore 16,30). Per l’occasione, Bolle ha riunito un cast di altissimo livello proveniente da teatri come il Royal Ballet, L’Hamburg Ballet, l’Hungarian National Ballet e dal Teatro alla Scala di Milano, che conferma la qualità di questo Gala, unico anche per questa vocazione divulgativa. In questo Gala così speciale, Roberto Bolle si è ritagliato ben 5 pezzi. C’è un estratto di ’Caravaggio’, il balletto tutto italiano di Mauro Bigonzetti che non ha mai debuttato in Italia: un passo a due con Melissa Hamilton, con la quale danzerà poi anche il ’Lightness of Being’ di Craig Davidson. Tra i pezzi scelti da Bolle anche il celebre ’Opus 100’, di John Neumeier che interpreterà con Oleksandr Ryabko. Infine due assoli: ’Sphere’ di Bigonzetti e ’Memoires’ di Juliano Nunes.