Bologna, 2 novembre 2018 - «Non voglio cortei, né fiori e neppure lacrime». Lo diceva e l’ha ripetuto anche negli ultimi giorni di vita, Roberto Canditi, morto l’altra sera al terzo piano della Neurochirurgia del Bellaria dopo una breve malattia. «Per suo volere, quindi, non ci sarà il funerale e verrà cremato», spiegano la moglie Lucilla Veri, il figlio Alessandro e i nipoti. Roberto Canditi, 72 anni, giornalista professionista, aveva lavorato nell’ufficio Cronaca di Bologna del nostro giornale per oltre 35 anni. Cronista di ‘nera’ e soprattutto di giudiziaria si era occupato dei processi più importanti legati al terrorismo, alle violenze di piazza, alle stragi e al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Conosciutissimo in tutti gli ambienti, alla fine degli anni Ottanta aveva condotto per lungo tempo una serie di apprezzate rubriche di medicina su alcune tv locali tra cui ‘Dica 33’ che fece registrare notevole successo.

«Che ci vuole». Diceva spesso così, Roberto. Davanti a un’intervista difficile da ottenere, davanti a un commento complicato da preparare, davanti a un fatto di cronaca impossibile da ricostruire. «Che ci vuole», ribadiva. E ogni volta, in un minuto o in un’ora e un «che ci vuole» dopo l’altro, il problema era risolto. Tutto semplice, per Roberto Canditi. Forse anche lasciare questo mondo. Se n’è andato per sempre l’altra sera in una camera del Bellaria dove faceva scorrere, da una quindicina di giorni, un tempo ormai senza luce e senza emozioni.

Ho perduto un grande amico. Un compagno di mille avventure giornalistiche. Di pagine lontane e di ricordi sfuocati. Era un cronista sopraffino, arguto, brillante, divertente e audace. Non proprio altissimo, ben piantato, il passo corto e il lungo sguardo indagatore, portava in giro, sotto la selva compatta del fedelissimo baffo, un sincronico impasto di bravura professionale, di goliardica spregiudicatezza e di disinvolta generosità spinta fino all’incoscienza.

Nato a Bussi sul Tirino, il paese d’Abruzzo divenuto, con la Montedison, Bussi Officine, dopo il liceo a Pescara era salito a Bologna col sogno di una laurea in Fisica e di un futuro da laboratorio, ma una breve esperienza come correttore di bozze in una tipografia del centro lo avvicinò al mondo del giornalismo, al tempestoso concertino delle macchine da scrivere, al fascino concitato dei tempi stretti dell’ultim’ora, ai titoli e alle notti tirate tra agenzie e ribattute. E allora Robby bussò al Carlino e al Carlino, negli anni Settanta, riversò tutta insieme la sua carica di talento e allegra spavalderia. Lo sport, la cronaca anche come vicecapo dell’ufficio, Bologna e Imola, la giudiziaria soprattutto, quella dei carri armati all’Università, dell’omicidio di Francesco Lorusso, del terrorismo, della bomba alla stazione, dell’Italicus, del Rapido 904, della Uno Bianca, dell’aereo sul Salvemini, del delitto Alinovi, della striscia dei gialli del Dams e della droga. Negli anni degli attentati, bersaglio di varie minacce, girava armato, ma più per un ‘fatto dovuto’ che per paura.

Ed eccolo ogni volta in prima fila nei resoconti di manette, di condanne, di assoluzioni e di misteri accesi da mille ‘sketch’, in aula, con Mario Tuti, Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Di vecchia scuola giornalistica, puntiglioso e meticoloso, affabile e disponibile, entrava presto in confidenza e si rivolgeva indifferentemente con il tu a politici, imprenditori, funzionari, dirigenti, faccendieri, truffatori, mostri e terroristi. Insomma: amico di tutti.

Nel tempo, malanni sempre più gravi e forse pensieri sempre più insopportabili, lo avevano accompagnato verso una defilata malinconia. Come stai?, gli avevo chiesto di recente. «Male». Null’altro prima di un nostalgico ritorno a vecchi personaggi ripescati dall’archivio, lustrati dalla polvere e rimessi a parole sulla scena. Qualche «ti ricordi?», uno scambio di aneddoti, e la conferma che l’affiatamento di giorni lontani non aveva perduto smalto. Se n’è andato, Roberto. Ha raggiunto Lamberto Sapori, Fabio Raffaelli, Sandro Bosi e altri compagni della cronaca preparata e spensierata di quei giorni. Alle 20,05 dell’altra sera, in bilico sul confine della vita, ha buttalo lì l’ultimo «che ci vuole» e ha allungato il passo verso il nulla.