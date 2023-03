Roberto Mugavero cittadino onorario di Minerbio "Ha divulgato la storia e le usanze del territorio"

Conferita la cittadinanza onoraria della Città di Minerbio a Roberto Mugavero (nella foto), fondatore di "Edizioni Minerva". L’amministrazione ha attribuito questo prestigioso riconoscimento per suggellare il rapporto di collaborazione e reciproca stima che lega Minerbio a Roberto Mugavero, protagonista di numerose iniziative culturali. In particolare, nella delibera del Consiglio si esplicita: "Per aver saputo raccontare e divulgare, attraverso vari canali informativi, la storia, la cultura e le usanze del nostro territorio raggiungendo anche le nuove generazioni. Per aver saputo coniugare le radici di appartenenza e il particolare legame con il territorio Minerbiese, dove è nato, con l’impostazione professionale e personale che lo ha ispirato anche nella scelta del nome della sua Casa Editrice. Per essere diventato negli anni parte integrante della comunità Minerbiese avendo contribuito con competenza, autorevolezza e particolare sensibilità all’arricchimento culturale del territorio consegnando racconti e ricordi del passato nelle mani di chi potrà essere memoria nel futuro". Inoltre, l’amministrazione comunale ha collaborato con la Casa Editrice in occasione di importanti celebrazioni istituzionali, affidando il racconto alle pagine dei romanzi e la narrazione delle storie agli autori dei libri e allo stesso editore Roberto Mugavero.

Roberta Bonori, primo cittadino di Minerbio, ha dichiarato: "Un sindaco deve saper intercettare quello che la maggior parte dei cittadini desidera e cercare di realizzarlo. Sono sicura che in questo caso ci sono riuscita. Roberto Mugavero, lasciando da piccolo il Borgo di Minerbio, lo ha portato sempre con sé nel corso delle sue esperienze, incanalando i suoi ricordi in attività che hanno esaltato le qualità del nostro paese. Siamo orgogliosi di dire che da oggi, Roberto Mugavero è un cittadino di Minerbio".

z.p.