Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Diretta elezioni MarcheIncidente A1Schianto ModenaCambio vitaShopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaRoberto Pazzaglia morto, addio al dj pioniere delle radio libere bolognesi
29 set 2025
AMALIA APICELLA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Roberto Pazzaglia morto, addio al dj pioniere delle radio libere bolognesi

Roberto Pazzaglia morto, addio al dj pioniere delle radio libere bolognesi

Se ne è andato nei giorni scorsi a 67 anni: da Teleradio a Rete centrale ha tracciato un percorso unico nel panorama musicale

Roberto Pazzaglia con Ivana Spagna

Roberto Pazzaglia con Ivana Spagna

Per approfondire:

Bologna, 29 settembre 2025 - Addio a uno dei pionieri delle radio libere bolognesi, dj e “professionista della notte”. Così gli amici ricordano Roberto Petrillo - in arte Roberto Pazzaglia -, morto nei giorni scorsi a 67 anni. L’annuncio dei funerali, che si svolgeranno in forma privata, è stato dato sul gruppo Facebook ‘Sei di Borgo Panigale se…’. Il post ha raccolto centinaia di commenti, ricordi e ringraziamenti dedicati a Pazzaglia, che aveva deciso di mantenere il massimo riserbo - anche con gli amici - sulla malattia. Lascia la moglie Santa, il figlio Manuel e la sorella Maria.

Addio a Roberto Petrillo in arte Roberto Pazzaglia
Addio a Roberto Petrillo in arte Roberto Pazzaglia

La carriera tra radio e discoteche

Da Teleradio Bologna a Rete Centrale – emittente storica che, come ricordano in molti sui social, contribuì a far diventare grande – Roberto Pazzaglia ha tracciato un percorso unico nel panorama musicale e radiofonico bolognese. Dopo gli anni dietro il microfono, si è poi dedicato al mondo notturno delle discoteche. Una su tutte, il Variety di Bibi Ballandi, tempio del divertimento e della musica live, dove Roberto suonava.

Il negozio di dischi "Ricordi"

Prima di trovare piena espressione nell’universo radiofonico e musicale, il suo percorso ha seguito tappe diverse. Da giovanissimo, aveva iniziato a lavorare alla Volvo Auto Italia. E solo in seguito aveva deciso di seguire la passione per la musica. È così che è entrato a lavorare in uno dei luoghi simbolo per gli appassionati di dischi a Bologna: lo storico negozio “Ricordi" di via Ugo Bassi. Attività che, grazie alla competenza musicale, era arrivato a dirigere. Nel corso dei decenni, “Ricordi” era diventato uno dei negozi cult della città. Una sorta di “pianeta musicale” (grandi scaffali e un piano interrato dedicato ai generi classici e jazz in cui si vendevano vinili, musicassette, cd e dvd), fino alla chiusura avvenuta nel 2016.

La passione per gli animali

Pazzaglia non è stato soltanto un punto di riferimento della scena musicale bolognese, ma anche una figura impegnata nel sociale e nella tutela degli animali. Per diverso tempo ha ricoperto il ruolo di presidente della Leidaa Bologna – la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente – contribuendo attivamente a iniziative di sensibilizzazione, adozione e salvaguardia del benessere animale sul territorio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaAnimaliRadio Deejay