Roberto Roversi, chiedi chi era un poeta

di Claudio Cumani Bisogna scrivere, leggere e ascoltare moltissimo. Potrebbe essere racchiuso in questa frase il testamento ideale di un intellettuale appassionato e indipendente come Roberto Roversi, lo scrittore-drammaturgo-librario-poeta-critico-paroliere secondo cui ogni mattina ci si deve svegliare con l’idea di cambiare il mondo. "Sono stati la dignità, la coerenza ed il rigore i valori a cui non è mai venuto meno e che lo hanno consacrato nel tempo", spiega il nipote Antonio Bagnoli, responsabile della diffusione della sua opera nonché della casa editrice Pendragon che ha ne ha pubblicato diversi volumi. Sabato 28 gennaio ricorre il centenario della nascita di Roversi (sarebbe morto sempre a Bologna il 14 settembre 2012) e l’occasione è utile per riflettere su quella enorme mole di lavoro (dalla rivista ‘Officina’ ai testi per Lucio Dalla) che ne hanno fatto una delle voci più significative della cultura italiana del ‘900. La prima iniziativa celebrativa è prevista venerdì alle 17,30 all’Archiginnasio quando, alla presenza del sindaco Lepore e della delegata alla cultura Di Gioia, porteranno la loro testimonianza una serie di giovani artisti. L’incontro, dal titolo ‘Chiedi chi era Roberto Roversi’ (esplicito il riferimento alla canzone degli Stadio scritta da Curreri su testo appunto ‘roversiano’) si aprirà con...