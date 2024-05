Roberto Saviano stasera in Salaborsa con l’amore tra i boss

Roberto Saviano torna in città, dopo aver calcato il palco del teatro Duse appena due settimane fa con lo spettacolo ’Appartenere’, che svelava i rapporti d’amore, alleanze e potere nel mondo mafioso. Oggi alle 21 sarà in Salaborsa con il libro ’Noi due ci apparteniamo’ (ed Fuoriscena) che è la base della narrazione scenica. E proprio in questi giorni Saviano è al centro della polemica tra una parte del mondo della letteratura italiana e il governo, in vista della Fiera dell’editoria di Francoforte dove il nostro Paese è ospite d’onore. Saviano infatti è stato escluso dalla kermesse, dove sarà comunque presente come ospite della Germania: proprio il no del governo ha provocato commenti e rifiuti da parte di molti scrittori.