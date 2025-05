Roberto Vecchioni in tour tra il silenzio e il tuono

Roberto Vecchioni torna in concerto stasera all’Europauditorium con ’Tra il silenzio e il tuono Tour’, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario.

Dopo il successo al Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano ’Sogna ragazzo sogna’ (Artist First e DM Produzioni) certificato disco D’Oro, Vecchioni torna quindi al live: la prima parte è dedicata ai brani dell’ultimo album ’L’Infinito’ per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica e la parola.

"È un grande spettacolo di canti e monologhi – spiega infatti lo stesso Vecchioni –. Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima, mentre il tuono invece appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto, cioè alla vita, che pulsa molto. Tutta la prima parte è giocata sull’ultimo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi. La seconda parte, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati al concetto di Infinito attraverso pensieri sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità…".

In questo suo lungo viaggio Roberto Vecchioni è accompagnato dalla sua band storica formata da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).